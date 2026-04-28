По-скъпо парно ни очаква следващата зима заради войната в Близкия изток

По-скъпо парно ни очаква идната зима заради войната в Близкия изток. "Единственото, което мога да кажа за цената на топлинната енергия за следващия период, е, че няма да е по-ниска", обясни Кремен Георгиев, председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България, във връзка с края на отоплителния сезон.

Той не се ангажира с конкретна прогноза за стойностите, които се очаква да ни съобщят на първи юли.

"Основната компонента, която влияе на цените за следващия регулаторен период, това е цената на горивото, което е природен газ. Притеснителното е, че газът, както и всички видове горива, показват негативни тенденции заради конфликта в Близкия изток. Последствия ще има", каза Георгиев пo БНР.

Парното вече се спира поетапно, а от следващата седмица ще започне и масов отчет на всички топлинни счетоводители.

"Той ще продължи приблизително месец. Хубаво е да се осигурява достъп, ако няма дистанционни уреди за отчитане в апартамента. Това дава възможност да се изготвят по-бързо и по-коректно изравнителните сметки", обясни Георгиев.

По думите му в методиката за изчисляване на сметките са добавени няколко формули, "защото Съдът на ЕС каза, че тя трябва да бъде по-прецизна".

Георгиев очаква да има повече запитвания към фирмите за дялово разпределение през тази година.

Той също посочи, че месеците януари, февруари и март през тази година са били по-студени в сравнение със същия период на миналата година.

"Най-вероятно сезонната температура е малко по-ниска, освен, че е по-дълъг период като дни от миналата година. Това сумарно води до повишаване на енергията, която е използвана за отопление. Ако сме поддържали същата температура в апартамента си, сега енергията е повече, съответно и сумата ще бъде повече".