Черна статистика: Четирима са загинали при катастрофи за денонощието

11 са тежките катастрофи през вчерашния ден

29.04.2026 | 09:11 ч.
БГНЕС

Четирима души са загинали, а 11 са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

Тежките пътнотранспортни произшествия за изминалите 24 часа са 11.

В София са регистрирани 37 леки пътни инцидента, в които няма ранени и загинали. 

Дете загина вчера при пътен инцидент в карловското село Розино. Мъж загина при катастрофа между пловдивските села Калековец и Стряма. 18-годишно момиче е загинало при катастрофа на пътя Мездра-Своге в ранните часове на вчерашния ден. Колата, в която се е возила, се е ударила в крайпътна мантинела.

При пътен инцидент между два леки автомобила на околовръстния път на Стара Загора вчера загина и шофьорът на единия автомобил. 

От началото на годината са станали 1666 катастрофи със 123-ма загинали и 2080 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 14 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., допълват от МВР.

За първите три месеца на годината 86 души са загинали, а 1538 са ранени при катастрофи, съобщиха в началото на месеца от МВР. 

