Дете загина, блъснато от кола в карловското село Розино

Дете загина при пътен инцидент в карловското село Розино, съобщиха от МВР в Пловдив. Сигналът е подаден около 11:40 ч. на тел. 112.

Според предварителната информация детето изскочило внезапно на платното за движение и било ударено от преминаващ лек автомобил, а в болница е констатирана смъртта му.

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, предстои да бъде тестван за употреба на наркотични вещества.

Местопроизшествието е запазено. Образувано е досъдебно производство в Районно управление – Карлово, предаде БТА.

Рано тази сутрин мъж загина при катастрофа между пловдивските села Калековец и Стряма.