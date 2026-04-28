Дете загина, блъснато от кола в карловското село Розино

Според предварителната информация детето изскочило внезапно на пътното платно

28.04.2026 | 14:58 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Дете загина при пътен инцидент в карловското село Розино, съобщиха от МВР в Пловдив. Сигналът е подаден около 11:40 ч. на тел. 112.

Според предварителната информация детето изскочило внезапно на платното за движение и било ударено от преминаващ лек автомобил, а в болница е констатирана смъртта му.

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, предстои да бъде тестван за употреба на наркотични вещества.

Местопроизшествието е запазено. Образувано е досъдебно производство в Районно управление – Карлово, предаде БТА.

Рано тази сутрин мъж загина при катастрофа между пловдивските села Калековец и Стряма

