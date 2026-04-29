IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Путин: Украинците не могат да спрат руското настъпление и залагат на терора

Все по-често се нанасят удари по гражданската инфраструктура, каза руският президент

29.04.2026 | 08:50 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че украинците не могат да спрат руското настъпление на фронта и затова залагат на терора с надеждата да променят ситуацията.

"Това нищо няма да промени, но заплахите са налице и се увеличават. Все по-често се нанасят удари с дронове по гражданската инфраструктура.

Последният пример са ударите по енергийните обекти в Туапсе, които потенциално могат да предизвикат сериозни екологични последици", каза Путин, цитиран от БНР.

Вчера украински дронове поразиха за трети път от средата на април нефтопреработвателния завод и пристанището в черноморския град Туапсе.

Владимир Путин призова службите към бдителност по време на кампанията за парламентарните избори през септември. За първи път тази година ще гласуват жителите на частично окупираните от Русия Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.

"Онези, които не признават историческото право на Донбас и Новорусия да бъдат част от  своята родина, част от Русия, ще се опитат, разбира се, да им попречат, както е било и преди", каза Путин.

Междувременно от руското министерство на отбраната съобщиха, че традиционният Парад на победата на Червения площад на 9 май ще се проведе без военна техника.

Като причина от ведомството изтъкнаха "текущата оперативна обстановка". Авиоционната част на парада обаче ще се състои.

В началото на април в социалната платформа "Телеграм" се появи информация, че парадът може да бъде отменен. Впоследствие говорителят на Кремъл Дмитрий Песков опроверга информацията, като обеща своевременно да съобщи какъв ще бъде форматът на парада.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна Русия Владимир Путин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem