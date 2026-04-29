Путин: Украинците не могат да спрат руското настъпление и залагат на терора

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че украинците не могат да спрат руското настъпление на фронта и затова залагат на терора с надеждата да променят ситуацията.

"Това нищо няма да промени, но заплахите са налице и се увеличават. Все по-често се нанасят удари с дронове по гражданската инфраструктура.

Последният пример са ударите по енергийните обекти в Туапсе, които потенциално могат да предизвикат сериозни екологични последици", каза Путин, цитиран от БНР.

Вчера украински дронове поразиха за трети път от средата на април нефтопреработвателния завод и пристанището в черноморския град Туапсе.

Владимир Путин призова службите към бдителност по време на кампанията за парламентарните избори през септември. За първи път тази година ще гласуват жителите на частично окупираните от Русия Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.

"Онези, които не признават историческото право на Донбас и Новорусия да бъдат част от своята родина, част от Русия, ще се опитат, разбира се, да им попречат, както е било и преди", каза Путин.

Междувременно от руското министерство на отбраната съобщиха, че традиционният Парад на победата на Червения площад на 9 май ще се проведе без военна техника.

Като причина от ведомството изтъкнаха "текущата оперативна обстановка". Авиоционната част на парада обаче ще се състои.

В началото на април в социалната платформа "Телеграм" се появи информация, че парадът може да бъде отменен. Впоследствие говорителят на Кремъл Дмитрий Песков опроверга информацията, като обеща своевременно да съобщи какъв ще бъде форматът на парада.