Мелания е една съвременна Джаки Кенеди СНИМКИ

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп отново изглеждаше шик, облечена в розова рокля без презрамки за държавната вечеря в чест на крал Чарлз III и кралица Камила. Феновете на г-жа Тръмп веднага я оприличиха като една съвременна Джаки Кенеди.

Джаки Кенеди беше първа дама в периода между 1961 до 1963 година, но остана в историта като вечна модна икона.

Първата дама пристигна на празненствата заедно със съпруга си президент Доналд Тръмп. 56-годишната Мелания носеше бледорозова копринена рокля без презрамки от Christian Dior Haute Couture, с почти бели велурени ръкавици Dior.

Тя завърши визията с подходящи бледорозови копринени обувки Dior.

Мелания избра своята емблематична палитра за грим и остави медените си кичури да се развяват свободно, преди да отметне косата си назад през раменете.

79-годишният президент Тръмп от своя страна избра черен фрак за вечерята в Белия дом.

"Мелания е великолепна. Тази вечер има някои вибрации на Джаки", коментираха потребителите в интернет.

"Красиви рокли! Нашата първа дама е върхът на елегантността и класата", хвалят я потребителите на социалните мрежи.

А друг сподели: "Винаги ме изумява как сияе във всеки цвят. Не познавам друга жена, която да има този дар".

Иванка Тръмп, Ерик Тръмп и Тифани Тръмп бяха в списъка с гости за събитието тази вечер, както и десетки други известни лица - включително Лорън Санчес, Джеф Безос, Тим Кук и Ралф Лорън - влязоха в Белия дом.

По-рано през деня крал Чарлз III осъди опита за покушение срещу президента Тръмп в историческата си реч пред Конгреса.

Британският монарх, който стана първият член на кралското семейство от 35 години насам, произнесъл обръщение в американския конгрес, заяви, че речта му е произнесена след опита "недалеч от тази велика сграда, която се стреми да навреди на ръководството на вашата нация и да разпали по-широк страх и раздор“.

Преди обръщението президентът Тръмп и първата дама Мелания разстлаха червения килим за крал Чарлз и кралица Камила.

Членовете на кралското семейство в момента са на четиридневно държавно посещение и са посрещнати с помпозност и пищност.