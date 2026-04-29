Саркози опроверга твърденията за разговор с Кадафи през 2007 г.

Никола Саркози опроверга пред Апелативния съд в Париж твърденията на Клод Гюан , като отрече Муамар Кадафи да е повдигал въпроса за съдебната съдба на своя шурей по време на официална вечеря в Триполи през 2007 г., както и да е възлагал на своя близък сътрудник да се занимава с този казус.

„Единственият път, когато г-н Кадафи ми е говорил за това, беше през 2005 г.“, заяви бившият президент, припомняйки посещение в качеството си на вътрешен министър, като уточни, че тогава е отказал да се ангажира с подобно искане, предаде АФП.

Темата е от ключово значение по делото. Обвинението предполага, че е бил сключен "корупционен пакт" между обкръжението на Саркози и либийските власти, които са се съгласили да финансират президентската му кампания през 2007 г. срещу определени насрещни услуги, включително преразглеждане на съдебния статут на Абдула Сенуси, осъден във Франция на доживотен затвор за атентата от 1989 г. срещу самолета DC-10 на UTA, при който загинаха 170 души.

На 26 април Клод Геан представи второ изявление пред съда, предишното на 14 април. С ледената учтивост на висш държавен служител, Геан неусетно намекна, между редовете на писмените си показания, че бившият президент Саркози, на когото някога е служил лоялно, е излъгал в апелативния процес относно предполагаемото финансиране на президентската му кампания през 2007 г. от Либия. Той също така посочи, че е докладвал на Саркози за среща, на която е присъствал в Триполи, на която се е срещнал с Абдалах Сенуси, мозъкът зад няколко либийски терористични атаки, който е централна фигура в случая. Това дойде като тежък удар за Саркози, чието съдебно дело изглежда все по-несигурно.