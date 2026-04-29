IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
“Възраждане“ ще предложи кандидат за председател и заместник на НС

Ганев: В 52 НС “Възраждане” ще бъде конструктивна опозиция

29.04.2026 | 14:30 ч. 4
БГНЕС

Избраният за народен представител от “Възраждане” Цончо Ганев каза, че партията ще предложи кандидат за председател и кандидат за зам.-председател на 52-то Народно събрание.

Утре от 10 часа е първото пленарно заседание на новоизбраните народни представители.

“Разбираемо е, че при пълно мнозинство на една от политическите сили, тя ще си избере желания председател, но ние сме длъжни да дадем алтернативно решение на управляващите, така че ще имаме свой кандидат”, посочи Ганев и добави, че имената ще бъде съобщение утре.

Цончо Ганев заяви, че в 52-рия парламент “Възраждане“ ще бъде конструктивна опозиция, както е било досега. 

Всички добри политики ще бъдат подкрепени, каза Ганев и отбеляза, че в предишния парламент са доказали с действията си, че когато има добри предложения няма значение кой ги е предложил.

“Така че добрите решения и на бъдещите управляващи ще бъдат подкрепени и адмирирани. Въпросът е дали ще дават само добри решения или дали ще се погрижат за бедната част от българското население”, коментира Ганев.

 Той отбеляза, че по последни данни, които са изискали от Националната агенция за приходите, 55% от българите са на минимални заплати и доходи, а още около 24% са на доходи до 2000 лева. Ганев добави, че ако в следващия бюджет няма мерки за тях, „Възраждане“ ще ги предложи, както и конкретни мерки, свързани с цената на тока и на горивата. 

Тагове:

Цончо Ганев Възраждане опозиция 51 НС председател
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem