“Възраждане“ ще предложи кандидат за председател и заместник на НС

Избраният за народен представител от “Възраждане” Цончо Ганев каза, че партията ще предложи кандидат за председател и кандидат за зам.-председател на 52-то Народно събрание.

Утре от 10 часа е първото пленарно заседание на новоизбраните народни представители.

“Разбираемо е, че при пълно мнозинство на една от политическите сили, тя ще си избере желания председател, но ние сме длъжни да дадем алтернативно решение на управляващите, така че ще имаме свой кандидат”, посочи Ганев и добави, че имената ще бъде съобщение утре.

Цончо Ганев заяви, че в 52-рия парламент “Възраждане“ ще бъде конструктивна опозиция, както е било досега.

Всички добри политики ще бъдат подкрепени, каза Ганев и отбеляза, че в предишния парламент са доказали с действията си, че когато има добри предложения няма значение кой ги е предложил.

“Така че добрите решения и на бъдещите управляващи ще бъдат подкрепени и адмирирани. Въпросът е дали ще дават само добри решения или дали ще се погрижат за бедната част от българското население”, коментира Ганев.

Той отбеляза, че по последни данни, които са изискали от Националната агенция за приходите, 55% от българите са на минимални заплати и доходи, а още около 24% са на доходи до 2000 лева. Ганев добави, че ако в следващия бюджет няма мерки за тях, „Възраждане“ ще ги предложи, както и конкретни мерки, свързани с цената на тока и на горивата.