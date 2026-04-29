Спекулации преди края на срещата: Василев решен ПП да се отделят от ДБ?

В момента се провежда лидерска среща между "Продължаваме промяната" и "Демократична България", а в медийното пространство се появиха слухове, че двете партии ще се отделят в две самостоятелни парламентарни групи.

99% от депутатите искали отделяне, а Асен Василев щял да се съобрази на 100% с мнението на своите хора. Смият той също подкрепял идеята, твърдят от "Марица".

Разногласия между съмишленици

Скандалите между ПП и ДБ гръмнаха след вота най-вече заради казусите с преференциите в Пловдив и в 24 МИР - София. От последния изхвърча Васил Пандов, който е един от лидерите на "Промяната" в последните парламенти.

Говори се и за силна лична неприязън между Асен Василев и един от лидерите на ДБ. Но пък от групата на ПП са били категорични, че ще работят напълно в синхрон със старите коалиционни партньори по важните теми, както и по излъчването на общ кандидат за президент.

"Промяната" загуби 4 места от преференциалния вот, като остана с 16 депутати, ако броим сред тях и адвокат Величков от "Правосъдие за всеки". 14 са депутатите на "Да! България" и 7 на ДСБ.

Така групата на ДБ ще е от 21 човека, освен ако не се стигне до изненадващи отцепвания. Оттам вече декларираха, че не искат да се разделят с ПП.

ДБ не желаят разделение

"Влизаме на тази среща с ясен мандат от нашите органи: за единен мандат и единна група на ПП-ДБ", заяви преди срещата Ивайло Мирчев, цитиран от "24 часа". "Това е изключително важно - да бъдем обединени и заедно, защото трябва да противостоим на тази концентрация на власт на "Прогресивна България". Важно е за страната и за бъдещите президентски избори, за да може да излъчим силна кандидатура за президент."

Мирчев не пожела да отговори откъде идва напрежението между "Промяната" и "Демократична България", но колежката му Надежда Йорданова беше категорична: "Не идва от нас".

"Ние влизаме с мандат за обща група, защото така ще дадем по-силен отговор на едноличната власт, която се задава от страна на формацията на Радев и за да дадем силна платформа за президентските избори", каза Йорданова.

След като избраните за депутати от ДБ се бяха събрали в залата, заедно дойдоха и избраниците от ПП. Лидерът им Асен Василев също направи кратък коментар пред медиите:

"Най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула. Няма никакви проблеми, както обяснихме и преди 2 седмици: никакви притеснения за българските граждани и за бюджета в момента. На всички други въпроси ще ви отговоря след срещата", каза Василев.