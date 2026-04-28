ПП канят ДБ и ДСБ на лидерска среща, решават дали да останат коалиция

"Да, България", ДСБ и "Продължаваме промяната" ще решават на лидерска среща дали да продължат в коалиция в 52-ото Народно събрание. Тя трябва да се проведе утре, преди заседанието на парламентарната група, съобщават от "24 часа".

По думите на запознати целта е да се обсъди подхода за съвместни действия на ПП и ДБ в новия парламент.

Срещата идва дни, след като напрежението в коалицията взе връх заради изпадането на Манол Пейков от парламента, след като Асен Василев влезе като депутат от Пловдив, а от Хасково влиза Владислав Панев от квотата на ДСБ. Всичко това се случва на фона на паралелните кампании, които водиха ПП и ДБ преди изборите, както и на често паралелните им инициативи в 51-ото НС.

"Да, България" на свой ред предложи да се подпише коалиционно споразумение и да се върви постепенно към единен субект, а отсега да започне кампания по издигане на общ кандидат за президент.

В понеделник обаче акад. Николай Денков отхвърли варианта за една партия. Според него и двете алтернативи, които се поставят пред ПП, са крайни: "да се обединим в една партия или че ще се разделим и няма да си говорим". Ние сме много далеч от това да бъдем единна партия и те го знаят много добре, ясен бе Денков. А после намекна дори за две отделни групи в НС.

След това обаче обясни: "Това е стратегически въпрос за поведението в парламента, защото размерът на групата има значение. В същото време, ако са две групи, може да има и други предимства. Националният съвет взе решение да остави този въпрос на народните представители, защото именно те могат най-добре да преценят тежестта на плюсовете и минусите. Например, ако сте разделени, може да имате двама зам.-председатели на Народното събрание и различен подход при разпреелението по комисии. Ясно е обаче, че като отделни групи ще бъдем по-малки."

От ДСБ вече са потвърдили участие в лидерската среща.