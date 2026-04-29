Васил Велев: Очакваме да се върне нормалността

Според него корупцията трябва да се ограничава на всички нива

29.04.2026 | 21:50 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Очакванията са да се върне нормалността. Програмата дава такива надежди - става дума в нея за връщане към максимум 40% преразпределение на Брутния вътрешен продукт (БВП) през бюджета, запазване на данъчно-осигурителния модел, данъчна система и ставки, което е много важно.

Така Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) коментира програмата на "Прогресивна България" в предаването "Денят ON AIR".

Данъчната стабилност и инвестициите

По думите му данъчната стабилност е важно предимство за привличане на инвестиции.

"Оздравяването на фиска трябва да стане чрез по-ефективно и по-ефикасно разходване на публичния ресурс, а не чрез увеличаване на данъци да се търси тази консолидация на бюджета", каза Велев пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос с колко трябва да се намали администрацията, той отговори, че с една четвърт, ако се намали, никой освен самата администрация няма да разбере.

Проблеми с разходите и злоупотребите

Велев подчерта, че трябва да се намалят кражбите.

"Най-скъпото строителство имаме инфраструктурно, в същото време се оказва, че асфалтът е по-тънък и бързо се разваля. Имаме лекарства, платени от касата в пъти над цените", отбеляза той и добави, че частните болници разходват публичен ресурс на Здравната каса, като добави, че има много възможности за оптимизиране на разходите.

"Трябва да се ограничат разхищенията и да се съкратят заетите в бюджетната сфера, и да се развържат техните заплати от средната заплата за страната. Трябва да се развържат социалните плащания от минималната заплата. Трябва да се развърже минималната заплата от средната. Трябва да с извади Ковид-добавката от пенсиите", призова Велев.

Според него корупцията трябва да се ограничава на всички нива.

По думите му се очаква икономизиране на външната политика - не само отмяна на санкции и ревизия на зелената сделка, но и разговори за митата на САЩ.

