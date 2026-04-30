Томислав Дончев за съдебните реформи: Ако предложенията са добри, бихме могли да се включим

ГЕРБ-СДС биха могли да се включат в конституционното мнозинство, което се изисква, за да бъдат направени съдебните реформи. Това стана ясно от думите на депутатът Томислав Дончев. Той обаче постави условието, ако те са конструктивни.

На въпрос, дали партията на Бойко Борисов би се включила в конституционното мнозинство за тези реформи, на влизане в парламента Дончев отговори лаконично: "Ако предложенията са добри, бихме могли да бъдем".

По думите му опозицията трябва да изпълнява ролята на "алтернатива" и да бъде конструктивна и организирана, за да предлага реална политическа конкуренция. Той подчерта, че силната опозиция е необходима за всяко управление и може да се превърне в "перманентна алтернатива", ако бъде последователна и отговорна.

Дончев заяви, че ГЕРБ подкрепя принципа председателят на Народното събрание да бъде излъчен от най-голямата парламентарна сила, като това следва демократичната традиция. По думите му обаче към момента не е ясно коя кандидатура ще бъде предложена.