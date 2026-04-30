IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

От 7 май започва изплащането на пенсиите

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май

30.04.2026 | 10:30 ч. Обновена: 30.04.2026 | 10:39 ч.
БГНЕС

Изплащането на пенсиите през май 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 май (четвъртък) и ще завърши на 20 май (сряда). Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени също на 7 май, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). 

На 5 май на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишнина възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст за предходния месец април.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май.

Почти 2,4 милиарда евро са разходите за пенсии и обезщетения от Държавното обществено осигуряване (ДОО) за първите два месеца на годината. В сравнение със същия период на миналата година разходите бележат увеличение със 195,7 млн. евро (9,0%). 

Тагове:

пенсии изплащане НОИ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem