IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 92

Захарова с остра критика към Запада, атаката била “груба фалшификация”

Вината била на американската ракета “Пейтриът”, смята говорителят

15.06.2026 | 16:23 ч. Обновена: 15.06.2026 | 16:24 ч. 39
Reuters

Reuters

Руското външно министерство отхвърли обвиненията на Киев и Запада, че Москва е нанесла ударите по  катедралата “Успение Богородично” Киево-Печерската лавра. Говорителят Мария Захарова определи обвиненията като “груба фалшификация”.

По-рано руското външно министерство заяви, че неговите войски не са нанасяли удари по Киево-Печерската лавра и хвърли вината за нанесените щети по религиозния обект на американска ракета за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Захарова стигна по-далеч и обвини Украйна и Запада, че са измислили това, което тя нарече "поредна фалшификация" и "груба измама", и заяви, че руското министерство на отбраната е описало "това, което наистина се е случило".

В изявлението си Захарова също така обвини френския президент Еманюел Макрон и други европейски политици, че бързат да осъдят несправедливо Москва за нанесените щети на религиозния обект, докато мълчат за смъртоносните украински удари по студентско общежитие и по музей в Крим, които унищожиха емблематично произведение на изкуството.

Свързани статии

"От тях нямаше и намек за съболезнования към многобройните жертви на терористичните атаки на "Банкова" по мирното население в руските региони, включително загиналите от ръцете на украинската армия в Старобелск", каза Захарова, цитирана от ТАСС.

“Западът нищо не казаха и за атаката, истинската, а не измислената, срещу музея на отбраната в Севастопол", каза още говорителят на външно министерство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Мария Захарова Русия атака Запад Володимир Зеленски Patriot Киево-Печерската лавра
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem