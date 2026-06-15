Руското външно министерство отхвърли обвиненията на Киев и Запада, че Москва е нанесла ударите по катедралата “Успение Богородично” Киево-Печерската лавра. Говорителят Мария Захарова определи обвиненията като “груба фалшификация”.

По-рано руското външно министерство заяви, че неговите войски не са нанасяли удари по Киево-Печерската лавра и хвърли вината за нанесените щети по религиозния обект на американска ракета за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Захарова стигна по-далеч и обвини Украйна и Запада, че са измислили това, което тя нарече "поредна фалшификация" и "груба измама", и заяви, че руското министерство на отбраната е описало "това, което наистина се е случило".

В изявлението си Захарова също така обвини френския президент Еманюел Макрон и други европейски политици, че бързат да осъдят несправедливо Москва за нанесените щети на религиозния обект, докато мълчат за смъртоносните украински удари по студентско общежитие и по музей в Крим, които унищожиха емблематично произведение на изкуството.

"От тях нямаше и намек за съболезнования към многобройните жертви на терористичните атаки на "Банкова" по мирното население в руските региони, включително загиналите от ръцете на украинската армия в Старобелск", каза Захарова, цитирана от ТАСС.

“Западът нищо не казаха и за атаката, истинската, а не измислената, срещу музея на отбраната в Севастопол", каза още говорителят на външно министерство.