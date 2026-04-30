За първи път: куче-водач ще е част от НС

За първи път куче ще бъде част от Народното събрание като водач на незрящ депутат.

Иван Янев е част от "Прогресивна България" и днес влезе в парламента заедно със своя лабрадор.

Той губи зрението си в много ранна детска възраст и през годините помага по всевъзможни начини за това средата за хората с увреждания да е по-достъпна, да имат възможности за пълноценен живот.

Още с пристигането си кучето предизвика усмивки и симпатии сред част от депутатите, които му се радваха, то им отговори със същото.

По време на първото заседание четириногото остана спокойно.

От Националната мрежа за хора с увреждания коментираха, че Янев е известен активист за правата на хората с увреждания

"Неговото присъствие днес бе определено от медиите като исторически момент за достъпността и инклузивността в българската политика. До днес в българския парламент не е имало представител, който да използва куче водач за изпълнение на служебните си задължения. Това поставя нови изисквания към институцията: Достъпност на залата. Преди заседанието бяха направени технически подобрения, включително осигуряване на дигитални инструменти за гласуване, съвместими със софтуер за четене. Прецедент: Присъствието на Роувър в залата е ясен сигнал за модернизацията на българския законодателен орган и включването на хора със специфични потребности в управлението. Законодателни приоритети: Иван Янев вече обяви, че негов основен приоритет ще бъде приемането на нов пакет от закони за личната помощ и достъпната среда", посочи Даниел Матеев в публикация в официалната им фейсбук страница.