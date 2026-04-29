Знаят ли ПП-ДБ защо се разделиха?

"Не мога да си отговоря на въпроса защо ще са две парламентарни групи, доколкото следих информацията, която течеше днес, и те май не си отговарят на този въпрос. Тези спекулации с ляво и дясно са много неплътни, неосъзнати, това са само приказки. Когато става въпрос за съдебна власт и за репресивни институции, няма ляво и дясно. Там има политическа независимост, лявото и дясното са в икономическата и социалната сфера", каза журналистът Петьо Блъсков в студиото на Bulgaria ON AIR.

Той сподели, че е бил силно впечатлен от едно от изказванията на Ивайло Мирчев.

"Той каза, че трябвало да бъдат единни, за да се противопоставят на голямата концентрация на власт в "Прогресивна България". Извинявайте, но това е глупаво. На кого се противопоставяш? На 1,3 млн. души избиратели?", попита Блъсков.

Има ли срив в отношенията

Бившият журналист и пиар Георги Куртев смята, че не може да се говори за срив в отношенията на ПП-ДБ.

"Винаги в една раздяла, колкото и приятелска да е, има някой, който да е по-ощипан от другия. Тази коалиция се създаде в началото като единственият шанс формацията да капитализират за изборите, тъй като в предишни избори, когато десницата беше разединена, се виждаше, че много трудно се вкарват депутати и се минава 4-процентната бариера. И избирателите, и фокусът на трите партии във формацията са доста различни в някои важни сфери",

Бюджет, инфлация и съдебна система – първите задачи пред новия парламент

По думите му на последните избори много ясно се е показало, че има разделение във визията на избирателите.

"Като че ли това, което се случва в момента, е леко оздравяване. Това не означава, че те ще работят за лични неща в парламента, много е важно да има документ, който ги скрепява заедно по ключовите теми. А ако си спомняте в предишния парламент, по много неща имаше разнобой в самата група на ПП-ДБ. Така че от една страна не виждам огромна драма, от друга страна - една цялостна група би била по-честна към избирателите, които все пак гласуваха за цялостна коалиция", поясни пиарът.

"Те трябва да обяснят на себе си какво искат и това е много трудно, защото те не могат все още. Много ми приличат на състоянието на БСП преди 3-4 години. Единият лозунг е "Силна България в силна Европа" - това са балони, които се пукат. Хората нямат чуваемост към такива лозунги. Но ако продължават така, съдбата им е ясна", категоричен е Блъсков.

Куртев е на мнение, че оттук нататък е важно поведението на избирателите на ПП-ДБ.

"Демократичната общност в България е много цветна и много особена, трудно е да се поддържа под определен контрол. Ние го видяхме и на последните избори, където въпреки че ПП-ДБ запази броя на депутатите, загуби и гласове. Важно е какво ще се направи комуникационно. На тези избори те видяха, че направиха много комуникационни грешки спрямо избирателите си. Важно е да работят заедно", поясни гостът.

А от новото правителство още в първите дни цялото общество очаква ключови реформи.

Битката за президент

"Битката срещу Йотова ще е трудна, защото правителството ще ѝ симпатизира. Ще са интересни стъпките между новото правителство и изборите за президент през есента. Много е важно какво ще прави правителството и до каква степен ще успява да бъде "на една ръка разстояние" от държавния глава", добави Георги Куртев.