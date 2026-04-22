Хората искат стабилност, но идеологията на новите управляващи не е ясна

"Независимо какво е изследването, данните много време показваха голям разлом между горе и долу. Този разлом е индикатор за най-различни аномалии. За радикализация по някаква тема, свързана с политическото. Това дава потенциал на ново явление, тук се събират много различни разочарования и умора" - с тези думи политологът доц. Албена Танева започна коментара си за историческия успех на партията на Румен Радев "Прогресивна България" на предсрочните избори на 19 април.

В студиото на "България сутрин" тя посочи, че ситуационният вот проектира очаквания върху политическа сила, която не познава: "Толкова голяма подкрепа дава изключително голяма отговорност".

"Не можем да обясним резултата с един фактор. Парламентът имаше скандално нисък рейтинг. Много е важно победителите да не изпаднат в опиянението, че те знаят и се самозабравят. Разочарованията са и от наглост, от самозабравяне", каза още доц. Танева.

Тя предупреди за риска, когато обещанията са много мобилизиращи подкрепа, ако няма ясен отговор как това ще се постига като екип, идеология и последователност. По думите ѝ получаването на властта е най-лесният въпрос, след това започва трудното.

"Първото, с което ще се сблъска новото правителство, е бюджетът. Това е първото нещо в дневния ред. Това би било трудно за всеки. Едни коалиционни правителства изглеждат по-малко решителни, но създават възможност за по-голям диалог", подчерта политологът.

Социологът Юлий Павлов на свой ред каза пред Bulgaria ON AIR, че основен фактор е била икономиката.

"В продължение на цяла година икономическите проблеми - ниски доходи, високи цени, инфлация бяха на ниво 40 и няколко процента. Толкова бяха и проблемите, свързани с корупция, съдебна система, лошо управление. В последния месец цените скочиха много и вече 60% от хората изкарваха на първо място икономическите проблеми", обясни той.

Според него в последните 3-4 дни, виждайки нарастващите числа по колонките и несигурността, че може пак да не се разберат за коалиционно правителство, при някои хора е надделяло желанието да има един победител и стабилно правителство.

Големият проблем е, че идеологията на новите управляващи не е много ясна, алармира Павлов.

"Програмата на партията е много прилична, много хубава - не предвижда повишаване на данъците. Но дали това ще се реализира. Хората очакват от Радев какво ли не - да повиши заплати, да премахне дупките по улиците... Това не може да стане", изтъкна Павлов.

Социологът се съгласи, че бюджетът на държавата е най-важното предизвикателство: "Той трябва да бъде направен и тук ще бъде най-голямото противоречие".

Решенията на правителството ще покажат дали кабинетът ще остане на власт пълен мандат от 4 години, смятат двамата анализатори.