Тома Биков: Ще бъдем силна и смислена опозиция

От днес Румен Радев ще има всички инструменти в държавата без да му се налага да се съобразява. Воденето на политически диалог вече не е необходимост. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до нови разочарования в българското общество.

Това заяви Тома Биков от ГЕРБ-СДС по време на откриването на 52-рото Народно събрание.

ПГ на ГЕРБ-СДС приема изборния резултат, отбеляза Биков от парламентарната трибуна и даде заявка, че ще бъдат силна и смислена опозиция.

Изборният резултат показва ясно, че българските граждани не дават просто мандат за управление на "Прогресивна България", а дават широк мандат за дълбоки структурни реформи, чийто обхват не се изчерпа само с реформата на съдебната власт, но и с реформиране на множество институции, системи и обществени отношения, заяви той.

В 52 Народно събрание ПГ на ГЕРБ-СДС ще подкрепя единствено решения, които отговарят плътно на нашата предизборна кампания, заяви Тома Биков.

Депутатът посочи, че воденето на политически диалог вече не е необходимост.

Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до нови разочарования в българското общество, каза той и припомни, че в парламента не е имало пълно мнозинство от времето на ОДС през 1997 година – „но трябва да уточним, че това пълно мнозинство дойде за да замени провалилото се в реформите пълно мнозинство на БСП от 1994 година“.

Последното е поучителен факт, който показва, че няма парламентарно мнозинство, което да отмени предизвикателствата на времето и да замени необходимостта от реформаторско правителство. От тази гледна точка, днес дилемата пред пълното мнозинство на "Прогресивна България" е непопулярни реформи с десен профил или провал. Какъв ще бъде изборът зависи не от опозицията, а от волята на господин Радев, заяви Тома Биков и продължи:

Още в рамките на тази сесия предстои да се приеме бюджетът за 2026 г. и от действията на управляващите в този процес ще стане ясно дали те са готови за огромната отговорност, с която са натоварени. Надяваме се, че още с приемането на бюджета за 2026 г. ще се поеме курс към консолидация на фискалната политика, системно свиване на бюджетния дефицит и залагане на структурни реформи в редица сектори.

В заключение Тома Биков съобщи, че ГЕРБ-СДС ще подкрепи за председател на 52 Народно събрание представител на "Прогресивна България".

"Ще подкрепим за председател на 52-рото Народно събрание представител на "Прогресивна България", което не бива да се възприема нито като опит за договрорка, нито като някакъв особен политически знак, а като опит за връщане на позабравена парламентарна традиция и възможност за формиране на по-висок политически стил в този парламент", поясни Биков.

По думите му по-високият политически стил не само не изключва споровете, а предполага задължението на опозицията да представлява гражданите, които имат мнение, различно от това на парламентарното мнозинство, и да гарантира възможността им да го изразяват свободно и на висок глас. В този парламент това ще бъде наша основна задача и вярваме, че ще се справим с нея по най-добрия начин, добави той.