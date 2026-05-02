Геолози ще правят оглед на свлеклия се път Смолян – Пампорово

Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за изграждане на временен път

02.05.2026 | 07:12 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Геолози и проектанти ще извършат оглед днес на засегнатия от активиралото се свлачище участък от пътя между Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади. 

Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението, до изготвяне на проект за трайно възстановяване на отсечката.

Засега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът ще преминава по обходните маршрути по път III-864 Пампорово - Стойките - Смолян и през прохода Рожен. 

Около 5000 кв. м земна маса са се свлекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра. 

