До 50% от овошките са измръзнали

Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната като в някои райони измръзнаха до 50 на сто от насажденията, алармират от Браншовата камара плодове и зеленчуци. Те предупреждават, че кризисната ситуация създава услови за измами и спекула, предава БНР.

Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали, жертва на студа са и около 10 на сто от овошките в област Стара Загора, сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област - така изглежда рискът за българската продукция към този момент на годината.

Температурите в тези райони са паднали под -2 / -3°C за повече от 5 часа, а на места - до -7 / -8°C,

което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и вносните плодове и зеленчуци. Ярък пример затова са цените на доматите, където българските са на цена до 4.50 евро/кг, докато вносната продукция е под 1,20 евро/кг.

Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране,при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български - предупреждават от Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ и настояват за среща с новото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от Закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите.