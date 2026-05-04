Селфи туристи нападнаха свлачището в Родопите

Полиция пази свлачището в местността Райковски ливади на пътя между Пампорово и Смолян, за да спира десетките туристи, които пристигат да си правят селфи на фона на глeдка от Апокалипсиса - тоновете земна маса и повалени вековни борове.

Мястото е изключително опасно, и въпреки че свличането на земни маси е затихнало, никой не може да предвиди кога ще се активира отново. “Свлачището се наблюдава постоянно, засега няма ново движение на земни маси, но това е Божа работа”, казва за “Труд news” кметът на Смолян Николай Мелемов.

Автомобилите преминаваха през обходните маршрути през Превала и Рожен, но сутринта там закъсаха десетки шофьори. Причината бе падналия през нощта сняг, който продължаваше да вали. Повечето шофьори вече бяха сменили зимните гуми с летни, а снежната покривка беше между 6 и 15 см.

“Сутринта рано АПИ не бяха почистили пътищата и това създаде проблеми. След сигнали започнаха почистването, но имаше закъсали коли. И на Превала, и на Рожен, и на Пампорово валеше доста сериозен сняг, а почистващата фирма на АПИ не беше излязла”, поясни кметът Мелемов.

Шофьори с летни гуми закъсаха по обходните пътища, които фирма на АПИ не беше почистила и опесъчила.

Най-тежък беше пътен участък в Пампорово с около 12% наклон, като на някои места имаше и поледица от разтопени и после наново замръзнали снежни води.

Очаква се почистващата фирма да бъде глобена, каза областният управител Зарко Маринов

Той настоя в обследването на свлачището да се включи доц. Кирил Ангелов, участвал в укрепването на по-горен участък в района преди около 20 г.

“Тази пукнатина тогава се показваше като пропадане на пътя около 4 см. коса пукнатина. Тя още тогава се формираше и беше най-силно развита”, каза доц. Ангелов по Би Ти Ви. Той обясни, че деформациите може да продължат месеци наред. Според него причините за новата активизация са няколко. “Първата е геоложкият строеж. Този участък се отличава с дебела изветрителна кора. Това създава условия за формирането на глини, в които е много подходящо формиране на свлачищни повърхнини”, каза той.

Силните дъждове и топенето на снега също са изиграли роля. “Тези свлачища се формират почти внезапно. След едно водонасищане и дълго време, граничното равновесие настъпва много бързо и изведнъж се появяват пукнатини”, обясни експертът. Той предвижда, че при добра организация пътят може да бъде възстановен за около 6 месеца.