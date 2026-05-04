Преди парада: Украински дрон удари сграда в Москва

Украински дрон удари жилищна сграда близо до центъра на руската столица Москва тази сутрин, съобщи в приложението Телеграм кметът на града Сергей Собянин, цитиран от ДПА и Ройтерс.

Няма пострадали при удара, нанесен само няколко дни преди военния парад по повод Деня на победата. Поразената сграда е в западен район на столицата, където се намират и няколко посолства.

Два украински дрона са били свалени от противовъздушната отбрана, добави Собянин.

Министерството на отбраната на Русия заяви в края на миналия месец, че тазгодишният парад по случай Деня на победата на 9 май ще се състои без танкове и ракети поради опасения от възможни украински атаки с дронове. На тази дата Русия отбелязва годишнината от победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война.

Макар Русия често да съобщава за украински атаки с дронове в района на Москва, те обикновено са насочени към летища, военни съоръжения и предградия, отбелязва ДПА, цитирана от БТА. Официални данни показват, че гражданската инфраструктура в столицата рядко понася щети, а повечето дронове са прехващани.

Украйна се бори срещу руската инвазия вече пета година. Русия редовно нанася удари с дронове и ракети по тиловите райони на Украйна, като причинява смъртта на мирни жители и нанася щети на домове и жизненоважна инфраструктура, посочва ДПА.

Вчера властите на руската Белгородска област съобщиха, че най-малко двама души са загинали в район в близост до границата след украински удар с дрон. Жена е била откарана в болница с наранявания, съобщи в Телеграм губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков.

Жертвите са от тричленно семейство, чийто автомобил е бил ударен от украински дрон в село Нечаевка, на по-малко от осем километра от руско-украинската граница.