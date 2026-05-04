Окончателно: Даниел, пребил до смърт жена в Перник, ще лежи 8,5 години

Изтърпяването на наказанието е първоначално при строг режим

04.05.2026 | 11:48 ч.
Тричленен състав на Апелативния съд в София, потвърди присъдата на Окръжен съд – Перник спрямо Даниел П. , осъден на осем години и шест месеца затвор при първоначален строг режим, за смъртта на жена пред магазин в Перник, съобщиха от пресцентъра на съда.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

През март м.г. съдът остави в ареста младежа, обвинен за убийството на жена в Перник. Магистратите потвърдиха определението на Окръжен съд - Перник, според което не е разколебано обоснованото предположение, че младежът е извършител на деянието.  Към онзи момент той е бил на 17 години.

Според доказателствата по делото в ранните часове на 29 юли 2024 г. 17-годишният Даниел е нападнал и нанесъл побой на жена пред магазин на ул. "Юрий Гагарин" в Перник. Пострадалата Р. Х. е транспортирана в болница в безсъзнание. В резултат на побоя тя е получила тежки травми по главата, шията, лицето, гърдите и крайниците. Въпреки продължителното лечение, на 20 септември жената е починала. Експертизата установява, че смъртта е настъпила вследствие на двустранна бронхопневмония, развила се като усложнение от получените травми и увреждане на сънната артерия.

След смъртта на жената обвинението срещу 17- годишния младеж бе променено от причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди в умишлено убийство по хулигански подбуди.

