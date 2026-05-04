Успех: България бе извадена от "Списък 301"

В резултат на последователните и координирани действия на Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба със съдействието на Департамента по правосъдие и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ страната ни бе извадена от т.нар. "Списък 301" за наблюдение по отношение на защитата на интелектуалната собственост, съобщиха от прокуратурата.

Съгласно официалния доклад на американската страна решението е взето поради постигнатия значителен напредък в правоприлагането и активизирането на наказателните производства срещу престъпления, свързани с онлайн пиратство. Отчетени са предприетите законодателни мерки, както и конкретни резултати от разследванията, включително проведените през януари 2026 г. мащабни операции срещу незаконното разпространение на защитено съдържание. Тогава под ръководството на прокуратурата съвместни екипи на Националната следствена служба, ДАНС и МВР, в партньорство с представители на американските правоохранителни институции, извършиха процесуално-следствени действия на 30 адреса в страната. В хода на операцията бяха неутрализирани ключови структури, поддържащи едни от най-посещаваните пиратски платформи в България, иззети бяха множество електронни доказателства и бе прекратен достъпът до значителен обем незаконно съдържание. Установени бяха лица, съпричастни към престъпната дейност.

В рамките на устойчивото партньорство между българските и американските власти преди две седмици в Националната следствена служба бе учредена Национална мрежа от прокурори и следователи, специализирани в противодействието на киберпрестъпленията и престъпленията срещу интелектуалната собственост. Инициативата цели повишаване на експертния капацитет и ефективността на разследванията в тази динамично развиваща се сфера. На събитието присъстваха и представителите на Департамента по правосъдие на САЩ - Кристи О’Майли, правен съветник по въпросите на компютърните престъпления и интелектуалната собственост, и Мат Ламберти, старши съветник, които изразиха подкрепа за съвместната работа и отчетоха постигнатите резултати в борбата с онлайн пиратството.

Прокуратурата на Република България ще продължи активната си дейност в защита на правата на интелектуална собственост и противодействието на киберпрестъпността в тясно взаимодействие с националните и международните партньори, съобщават от институцията.

Ръководството на прокуратурата и НСлС непрекъснато си сътрудничат с Департамента по правосъдие и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и предприемат необходимите мерки за повишаване на капацитета на прокурори и следователи и осигуряване на необходимата материално-техническа поддръжка за разследването на кибер престъпления.