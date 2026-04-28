Ще станат ли имотите по-достъпни за хората?

Устойчивият град е умно проектираният и изграден град, а не пълният с електроника, каза председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов в "България сутрин".

"При жилищното строителството ситуацията е нормална - има търсене и нормално покачване на цените. Пазарът е сравнително устойчив. В момента сградите, които се строят, поне преди 3 години са започнали административни процедури", съобщи Шопов пред Bulgaria ON AIR.

Той алармира за огромна административна тежест, която рефлектира и върху цените.

"Губи крайният клиент, купува по-скъпи жилища. Ако се прави градоустройство, ще чакат 5 години за нещо, което се прави за 3 месеца. Никой не оказва натиск върху администрацията в срок да си свърши работата. Тя търси спокойствие. Ако се направи проверка, нито един законов срок няма да е спазен. Ние ходим всеки ден, за да стане все пак след три години", обясни Шопов.

По думите му

заради инфлацията непрекъснато се покачват цените на труда и строителните материали.

"Ако заплатите са високи и цените са високи - не е проблем. Заплатите в София са се увеличили повече миналата година, отколкото цените на жилищата в столицата", посочи гостът и добави, че в момента при сделките се наблюдава плато.

Цените през първото тримесечие тази година са се повишили на годишна база с 12%.

"Ръстът на цените е процес от 100 години, който функционира във всички държави. Парите са махалото на икономиката. Непрекъснато се печата нова парична маса. Проблемът е, че не се казва в началото на годината каква парична маса се печата без обезпечение, за да знаем каква е инфлацията", коментира Шопов.

Според него

регионалните конфликти не водят до трайно покачване на цените, но не така стои въпросът с печатането на пари.

От Националната асоциация на строителните предприемачи са предложили на държавата и на Столичната община цените на имотите да станат по-достъпни за хората. По думите на Шопов това е възможно, "ако администрацията спазва законите и урегулира нови територии" - ще има повече стока на пазара.

Недвижимите имоти имат 15% доходност годишно и затова капиталът се стреми към инвестиции в имоти, обърна внимание той.

"В Западна Европа фондове изкупуват жилищата и там е 6 пъти по-скъпо гражданин да си купи жилище. В Западна Европа 80% от населението на големите градове са принудени да живеят под наем. Ние не трябва да копираме всичко от Западна Европа. Трябва да има лимит в броя апартаменти, които една фирма може да притежава", каза за финал Шопов.

По повод тенденциите на имотния пазар и ролята на иновациите в строителството Bloomberg TV Bulgaria организира дискусия на тема "Talk 26: Устойчив град".