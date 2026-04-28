Търсенето на луксозни имоти в София е голямо, цените - над 4500€ за кв. м

Търсенето на луксозни имоти в София е голямо, а цените вече надхвърлят 4500€ за кв. м, показват данни на компания за недвижими имоти. На територията на столицата може да бъдат намерени луксозни жилища и за под 4000 евро на кв. метър, но не в най-престижните райони на града.

София се превърна в икономически двигател на България и магнит за инвеститори, специалисти по информационни технологии и чуждестранни компании. Всичко това доведе до нарастване на търсенето на луксозните имоти, което променя не само пазара, но и самата визия на града. Понятието “луксозен имот” вече не означава само мраморен под и гледка към Витоша. То означава високо качество на живот, архитектура, зелени технологии и усещане за спокойствие в сърцето на динамичен град.

Въпреки рекордните цени, търсенето се увеличава. Причината е, че качествените имоти на пазара са малко, съобщава "Труд". Пазарът на луксозни имоти е доминиран от млади предприемачи, представители на сектора на информационните технологии, българи, завърнали се от чужбина с желание да инвестират в собствено жилище.

Покупката на луксозен имот вече не е показност, а желание за комфорт. Купувачите търсят не толкова статут, колкото качество на живот - светлина, пространство, тишина и сигурност, казват брокери на имоти.

В София има ясно оформени зони, които диктуват модата в премиум сегмента от пазара на имоти. Най-голямо е търсенето на луксозни жилища в районите “Изток”, “Изгрев”, “Лозенец” и около Докторската градина. Там има дипломатически резиденции, бутикови сгради и реновирани кооперации, където цените на апартаментите често надхвърлят 1 млн. евро. Но все по-често луксозни имоти продават и в кварталите “Витоша”, “Кръстова вада” и “Манастирски ливади”. Причината е, че те съчетават модерни комплекси, зелени площи и близост до планината.

Луксозните имоти ново строителство в София все по-често използват смарт технологии - автоматизирани системи за осветление, климатизация и сигурност, които могат да бъдат контролирати от мобилен телефон. Архитектите използват екологични материали, а имотите предлагат енергийна ефективност. Троен стъклопакет, фотоволтаични панели и системи за рециклиране на вода вече не са екзотика. Купувачите все по-често питат не само каква е цената на имота, а и колко ще струва използването му, което включва отопление и охлаждане.