Граждани на протест заради Русинова и Петьо-Еврото: Стига мишкуване в прокуратурата

Граждани се събраха на протест под наслов "Стига мишкуване в прокуратурата" пред Съдебната палата в София. Събитието е организирано от Инициатива "Правосъдие за всеки" във Фейсбук. В района има засилено полицейско присъствие.

"Градската прокурорка на София Емилия Русинова е пътувала в една кола с издирвания Петьо Петров -Еврото - човекът, построил мрежата за търговия с влияние в съдебната система „Осемте джуджета". Европрокурорката Теодора Георгиева сочи Русинова като човека, завел я при Еврото. А ръководената от Русинова СГП иззема от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) преписката по сигнала на Георгиева и на практика проверява сама себе си", пишат във Фейсбук организаторите.

Има пътуване през 2021 г., в което Емилия Русинова (ръководител на Софийска градска прокуратура) е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Петьо Петров. Това каза преди дни на брифинг пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Внесено е предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова, каза вчера служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица, заяви Русинова в позиция, изпратена до медиите.

Конституционният съд вчера отхвърли искането на съдебен състав на Апелативен съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт.

След решението на КС не само, че има основание да се повдигне отново въпросът за нов и. ф. главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона и Сарафов ще освободи кабинета си, за да бъде избран нов и. ф., който ще изпълнява всички функции на главен прокурор, каза днес зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска преди началото на заседанието на колегията.

Днес във Върховния касационен съд (ВКС) беше образувано тълкувателно дело по въпроса дали след 21 юли 2025 г. изпълняващият функциите (и. ф.) на главен прокурор на България, определен преди влизането в сила на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), е активно легитимиран да подава искане за възобновяване на наказателно дело.

По-късно днес стана ясно, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов няма нужда да бъде освобождаван, защото неговите правомощия са прекратени по силата на закона. Има нужда Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) да избере нов и. ф. главен прокурор, нещо, което днес стана ясно, че няма намерение да направи доброволно, каза на брифинг Радуловска.