Малки транспортни фирми у нас са пред фалит заради горивата

Енергийният шок влияе най-много на сектора на автомобилните превозвачи, тъй като ние сме пряко зависими от стойността на горивото. От друга страна, не само този бранш е повлиян от скока на горивата. Транспортната услуга е част от ценообразуването на много стоки и услуги, което ни притеснява и като потребители. Нужни са спешни мерки, защото такъв скок на цените на горивата не се е случвал през последните години. Това каза Ангел Траков, председател на УС на Съюза на международните превозвачи, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

„В повечето от държавите около нас са предприети мерки. Транспортните предприятия са силно застрашени от този скок, защото работят на малък марж, а плащанията се изплащат след 30 или 60 дни“, коментира гостът. Все повече фирми не приемат товари, което може да доведе до дефицит на камиони, а това допълнително може да вдигне цената на транспортната услуга.

Съюза на международните превозвачи включва над 1300 фирми, където около 85% от компаниите имат между 3 до 5 камиона. Според събеседника тези компании са най-застрашени, защото не разполагат с достатъчно ресурси, за да лавират. Този тип компании – малките превозвачи – формират голяма част от пазара не само в България, но и в Европа.

Горивото формира 30% от стойността на транспортната услуга. Ако направим една проста сметка, че горивото се е вдигнало с 30-40 цента, ние трябва да увеличим цената на услугата с около 15 цента.

Това обаче е много бавен и труден процес. „Много често цената на горивото, докато завършиш транспорта, изпреварва първоначално уговорената. Някои колеги са в дилема дали да извършат транспорта или да не го и да платят неустойка“, обясни Траков.

Имаше предложение да се събират пари от ДДС, които да помогнат на превозвачите, без да се пипат парите в бюджета. Това би било добър, работещ инструмент. Отлагане на лизинговите вноски по камионите е друга мярка, която би помогнала. Според госта виждаме обаче странни мерки от страна на управляващите. Трябва да се води кампания в посока първоизточника на проблема – да се улеснят транспортните услуги.

Например, в Унгария сложиха максимален праг на горивото и връщат по 20 цента на унгарските превозвачи от стойността на акциза. Спряно беше възстановяването на акцизите на международните превозвачи, което е против регламента на ЕС, но това са форсмажорни обстоятелства и те търсят начин да стимулират сектора. „В Румъния също възстановяват акциз“, посочи Траков.

В момента ЕС призовава всички държави да намерят начин да използват възможностите за държавна помощ по гъвкав начин, за да стабилизират транспортния сектор. За съжаление в България това не се наблюдава. „Апелът ни е към управляващите, които трябва да вземат адекватни мерки да се стабилизира сектора, а оттам да се овладее инфлацията“, категоричен е гостът.

