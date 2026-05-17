Изтребители на НАТО бяха вдигнати заради дрон над Латвия

До гражданите е бил отправен и сигнал за тревога

17.05.2026 | 12:45 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност заради дрон, който за кратко е навлязъл във въздушното пространство на Латвия, предаде DPA, позовавайки се на латвийската армия.

До гражданите е бил отправен и сигнал за тревога.

"Продължаващата руска агресия в Украйна създава възможност от повтарящи се инциденти, при които безпилотни летателни апарати навлизат или се приближават към латвийското въздушно пространство", се посочва в изявлението.

Латвийските въоръжени сили допълват, че заедно със съюзниците от НАТО постоянно наблюдават въздушното пространство на страната.

Латвия не разполага със собствени изтребители и разчита на партньорите си от НАТО за охрана на небето.

По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервоари в нефтохранилище в източния град Резекне, на около 50 километра от границата с Русия. Нямаше ранени, но инцидентът предизвика политическа криза, след която министърът на отбраната Андрис Спрудс и премиерът Евика Силиня подадоха оставки.

Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украински безпилотни апарати, атакуващи цели в северозападната част на Русия, пише БТА.

Тагове:

нато латвия дрон
