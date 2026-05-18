Френският кикбоксьор Максон Виние: С упоритост се готвя за SENSHI

Той се подготвя, като прави 8-9 тренировки седмично

18.05.2026 | 17:52 ч. 0
В международна бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators на 30 май в Античния театър в Пловдив ще участва френският кикбоксьор Максон Виние.

Събитието ще представи Grand Prix турнир с директна елиминация в категория до 70 кг.

"С упоритост се готвя за SENSHI. За мен това е огромна възможност, защото знам, че SENSHI са най-големите организации в света", каза Виние в "България сутрин".

Той сподели, че се подготвя, като прави 8-9 тренировки седмично. Виние каза, че ще се изправи срещу поляк, труден съперник, срещу когото няма търпение да излезе на ринга.

"Височината, стилът на моя противник са важни, дали играе офанзивно или дефанзивно - това ще се отрази на начина ни на игра и плана за бой", сподели кикбоксьорът пред Bulgaria ON AIR.

Виние разкри, че преди да се качи на ринга не обича много да говори.

"Слушам музика. Важно е да имаш същата рутина на подготовка, както на тренировка. Много е важна ролята на треньора. Имам възможност да покажа таланта си", допълни той.

