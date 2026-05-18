Престъпната схема за хранителни добавки е използвала AI и фалшиви реклами

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) разбиха производствена база на територията на град София за фалшиви хранителни добавки.

Това стана ясно по време на съвместен брифинг на директора на Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП Владимир Димитров, на наблюдаващия прокурор от Софийска районна прокуратура (СРП) Теодора Тодорова и на началника на "Икономическа полиция" при СДВР комисар Илчо Благоев по повод международна полицейска операция срещу незаконното производство и разпространение на хранителни добавки, проведена у нас от ГДБОП и СДВР под ръководството на СРП.

Директорът на Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП Владимир Димитров съобщи, че видеоматериали, създавани с изкуствен интелект, като са използвани лицата на известни лекари и журналисти с цел реклама на фалшиви хранителни добавки в интернет.

Милиони европейски граждани са поръчвали тези продукти, отбеляза той и съобщи, че са установили 10 производствени помещения на територията на България.

240 – 250 млн. евро е печалбата от тази престъпна дейност, като има данни, че тя е започнала от 2019 г. насам.

Теодора Тодорова, наблюдаващ прокурор от СРП, която е и ръководител на екипа от българска страна, съобщи, че досъдебното производство е образувано по сигнал на действащ лекар и бивш министър на здравеопазването на Република България за реклами в интернет като се рекламират продукти с неясен произход като лекарства.

"Установихме, че в няколко други държави е налице идентичност на същата смеха и отново се използват имената на лекари и журналисти. Всички държави, с които бяхме в комуникация, проявиха интерес към една локация в град София, тъй като оттук започва пътя на инкриминираните продукти", добави тя, като обяви, че България е сключила споразумение за съвместна работа с Румъния, Молдова, Полша и Унгария по случая.

По думите ѝ мащабността на тази престъпна деятелност е изключително голяма.

"По досъдебното производство, което аз наблюдавам, се таргетират възрастни хора, които имат проблеми с кръвното налягане и запушване на кръвоносните съдове, както и сърдечно-съдови заболявания. Т.нар. хранителни добавки се таргетират като лекарства, а всъщност не се такива", каза още Тодорова.

Добавката бива спряна от българския пазар, но след това съответният търговец регистрира ново дружества и тя се връща на пазара.

Наблюдаващият прокурор обърна внимание, че на опаковката е представена една информация на хранителните добавки, а на листовката съвсем друг. "По тази начин се създава реална опасност за здравето на хората, защото в някои от случаите потребителите са принудени да спрат медикаментозното си лечение", добави Тодорова.

И допълни: "Не сме доказали до този момент вредно съдържание".

Установено е, че всички хранителните добавки в тези държави имат сходен състав, като той не води нито до положителен, нито до отрицателен ефект.

"В рамките на операцията установихме четири лица, които бяха от най-гърсените за румънското разследване. Не са български граждани, но бяха на територията на България", заяви Тодорова и съобщи, че са им връчени призовки да се явят в Румъния.

В Румъния 6 от лицата са задържани за 30 дни, стана ясно още от брифинга, а в Полша е задържано едно лице.

Началникът на "Икономическа полиция" при СДВР комисар Илчо Благоев от своя страна информира, че са открити над 300 различни вида добавки. "За някои знаехме, други остановихме тогава и тепърва се изследват. Това е чиста измама", категоричен е той и също отбеляза, че на този етап нямат данни за увреждания за здравето на гражданите.

Наблюдаващият прокурор Тодорова посочи, че и към момента престъпната деятелност продължава изключително активно.

"Има законава забрана медицински специалисти да рекламират лекарствени продукти", напомни тя.

Български граждани не са установени към настоящия момент, заяви още наблюдаващият прокурор.