Нова порция провокация от Тръмп, този път със снимка на извънземно

Президентът Доналд Тръмп публикува странно меме с изкуствен интелект, в който той и Тайните служби ескортират извънземен с белезници. Снимката е публикувана в Truth Social. Това е само една от многото ексцентрични публикации, появили се на страницата му този уикенд.

След като се завърна от дълго и изтощително пътуване до Китай през седмицата, Тръмп използва "ръководно време“ в събота и неделя, за да играе голф и да се занимава със социални медии.

Мемето показваше президента и група агенти със строги лица, водещи извънземния, сребрист и подозрително мускулест, през пустинна американска военна база, без придружаващ коментар или надпис, който да го обясни.

Въпреки това, той публикува и още три мемета, на които се намира във високотехнологичен команден център на Космическите сили над Земята, докато на заден план експлодират сателити, астероиди и бомби.

Разсекретени документи

Научнофантастичната тема идва две седмици след като Пентагонът разсекрети и публикува част от досегашни свръхсекретни материали за предполагаеми НЛО, събрани от правителството на САЩ. Това съобщение представляваше потенциален проблем за християнските членове на базата на Тръмп, някои от които го рационализираха като доказателство за съществуването на ангели.

На други места в Truth Social до голяма степен се върна към обичайното си поведение, тъй като президентът публикува атаки срещу враговете си, от бунтовническия републикански конгресмен Томас Маси до губернатора на Илинойс Джей Би Прицкер, кмета на Чикаго Брандън Джонсън, лидера на малцинството в Камарата на представителите Хакийм Джефрис, Барак Обама и губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, всички демократи.

В друг меме с изкуствен интелект Нюсъм беше изобразен да носи усмирителна риза в подплатена килия, което предполага, че буквално е бил доведен до лудост от "синдрома на Тръмп“, за който президентът наскоро настоя, че е реално медицинско състояние, пише The Independent.

Друга публикация показваше регистрационен номер на Голдън Стейт с изображение на губернатора като зомби, като буквите му изписваха "NEW-SCM“ (или "Newscum“), предпочитаният от Тръмп пренебрежителен прякор за човек, смятан от мнозина за вероятен кандидат за президент на Демократическата партия през 2028 г.

Имаше и редица снимки в пресата, на които той изглежда държавнически в разговор със Си Дзинпин, и мемове, подкрепящи обновяването на Отразяващия басейн пред паметника на Вашингтон, както и драматични изображения с изкуствен интелект на удари с дронове по ирански военноморски кораби, последвали предупреждението му към Техеран, че "времето изтича“ на колебливите им мирни преговори.

В събота изказванията на Тръмп изглеждаха посветени на популяризирането на идеята, че той остава млад и в лошо здраве, като президентът повтаряше похвали, че "подмладява“ и "остарява наобратно“ месец преди навършването на 80-ия си рожден ден.

Идеята противоречи на нежеланото внимание, което той получи миналата седмица, след като задряма на събитие в Овалния кабинет, посветено на грижите за майчинството, и фокусът в социалните медии върху подутите му глезени по време на посещението му в Пекин.

На фона на продължаващите спекулации за здравето му, президентът трябва да се подложи на последния си преглед във Военномедицинския център "Уолтър Рийд“ на 26 май, четвъртото му посещение от завръщането му на власт през януари миналата година.