Витанов: "Прогресивна България" няма да вдига данъци

Избраният за народен представител от “Прогресивна България” Петър Витанов посочи кои са двете важни задачи пред новата власт. Единият е свързан с икономиката, с портфейла на българина - въвеждане на антикризисни мерки, които в момента се разработват.

Другата важна задача е свързана със справедливостта, правосъдието, съдебната система, каза пред журналисти Витанов.

“Важно е да се види какво е състоянието, в което заварваме тази държава, важно е състоянието на публичните финанси и състоянието на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)”, каза Витанов. По думите му ангажиментите по ПВУ са много изостанали и след две месеца, ако не бъдат приключени последните плащания, няма да може да се възползваме от парите. Той отбеляза, че каквото има свързано с ПВУ, по спешност трябва да се отреагира.

На въпрос дали от ПБ възнамеряват да вдигат данъци, Витанов каза, че в икономическата програма на партията не е предвидено промяна на данъчната система.

“Данъчната система е чудесен инструмент за преразпределение, от което България има нужда, но в световна кризисна ситуация, турбулентни времена, данъци не се пипат. В момента ще опитаме да направим така, че те да бъдат по-ефективно оползотворявани и по-справедливо събирани, посочи каза депутатът.

Във връзка с първото заседание на 52-то Народно събрание, което е насрочено за утре, Витанов посочи, че първо предстои избор на ръководство на парламента, след това на Министерския съвет.