Абровски защити кадровите промени, били нормални за всяко управление

Според министъра на земеделието Пламен Абровски кадровите промени са нормални за всяко управление. Изказването му е във връзка с промените в системата на БАБХ.

Попитан защо е освободил предишното ръководство на д-р Мавровски, министърът отговори, че не разбира защо действията му са се превърнали в истерия.

“Всеки един министър във времето назад е правил кадрови промени. Дори министър Христанов, моят предшественик, когато дойде освободи шефа на БАБХ, нямаше истерии, нямаше проблеми. Това е нещо абсолютно очаквано. Всяко едно управление си има собствен екип”, обясни пред БНТ Абровски.

Министърът направи и по-широк коментар за развитието на ветеринарната система у нас и предишни кадри в нея. “Ако върнете назад във времето, аз съм част от системата от 2004 година, тази агенция е имала директори, пред които г-н Мавровски може само да се прекланя. Директори, които са били с много сериозни европейски връзки, директори... Ветеринарната наука в България по времето на проф. Коко Белев беше издигната на световно ниво. България е една от страните, създали Световната организация по здравеопазване и опазване на животните преди над 100 години”, обясни министърът на земеделието.

Попитан дали има приемственост в агенцията въпреки кадровите промени, министърът заяви, че такава има.