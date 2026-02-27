Николай Василев: Трябват мащабни съкращения в администрацията и свиване на разходите

Николай Василев, бивш вицепремиер и министър на икономиката, коментира, че в момента страната ни се нуждае от радикална промяна във фискалната политика, като настоя за бюджет с излишък, сериозно ограничаване на публичните разходи и мащабни съкращения в държавната администрация. Василев беше категоричен, че последните години се характеризират с бюджетни дисбаланси и популистки решения, независимо от това кой е управлявал.

“Аз се считам за един от виновниците – не единственият, но по времето на НДСВ, когато намалихме преките данъци до най-ниските в Европа, и се гордея с това. Дори предлагам данък общ доход и данък печалба да се намали до 9%, така че всякакви идеи да ги вдигаме – ще бъдем категорично против“, коментира Василев, обсъждайки данъчната политика и възможността за увеличение на данъците.

“Не смятам, че някой реално иска да вдига ДДС, но ако продължаваме с популистките харчения през бюджета, може неизбежно да се стигне до такава мярка. Ако разходите вместо под 40% от БВП стигат до почти 50%, както се случи в последните бюджети, това е тревожно“, подчерта Василев по повод спекулациите за повишаване на ДДС.

Удължителен бюджет

Икономистът допълни, че подкрепя оценките на Фискалния съвет, но не и автоматичното приемане на по-високи данъчни нива. Относно удължаването на бюджета и предвидените 5% увеличение на възнагражденията в публичния сектор той беше остър в критиката си.

“Според мен това е незаконно. Идеята на удължителния бюджет не е да се правим на политици и да раздаваме пари на когото ни хареса. Това е популистко харчене. Ако някой казва – дайте увеличение с инфлацията на държавните служители, друг ще поиска същото за друга група. Така се разпределят милиарди без стратегия“, заяви бившият вицепремиер пред Нова Нюз.

Василев очерта и своята визия за различен подход при формирането на бюджета. “Министърът на финансите имаше три възможности – да стане реформатор и да внесе бюджет с излишък, с разходи около 30% от БВП и да скъса с катастрофалните политики от последните години, или да внесе редовен бюджет с дефицит между 3 и 8%; или да избере да не прави нищо и да внесе удължителен бюджет. Той избра третото – и поне това е по-добрият вариант от нова финансова катастрофа“.

Икономистът беше категоричен, че държавата не бива да се фиксира върху границата от 3% дефицит като максимален успех. Василев отправи и тежки критики към последните финансови години и ги определи като провал.

“Последните пет години са бюджетна катастрофа. Няма значение коя партия управлява – седем служебни и три редовни правителства, всички се целят в 3%, но реално харчат повече чрез различни счетоводни трикове. Ако продължаваме така, отиваме към сценарий като при Виденов“, предупреди той.

По отношение на държавните предприятия и конкретно Българската банка за развитие, Василев зае твърда позиция - държавата няма работа да управлява търговските дружества.

Нямаме стабилни публични финанси

Василев посочи, че стабилни публични финанси в момента няма. “От 2021 година насам е така. Няма разлика между 10 правителства – всички водят една и съща политика. Бюджетите са катастрофа и се нуждаем от цялостен обрат, но той може да бъде направен само от реформатори, а не от популисти“, подчерта екс министърът на икономиката.

Като конкретни спешни мерки той формулира три приоритета: “Първо – големи съкращения в държавната администрация и публичния сектор. Могат спокойно да се съкратят 10 000 бройки, без никой да усети, и да се спестят много средства. Второ – край на компенсациите за ток за бизнеса, защото няма нужда пет години след пандемията да продължаваме с тази подкрепа. И трето – държавата трябва да влезе в режим на спестяване, а не на прахосване. Разходите трябва да са значително по-ниски“, каза в заключение Василев.