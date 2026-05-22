Kaufland празнува победата на Евровизия с 12% отстъпка от сметките на лоялните си клиенти

Специалното предложение важи до 24 май

22.05.2026 | 18:10 ч. Обновена: 22.05.2026 | 20:48 ч.
Kaufland празнува победата на Евровизия и подарява 12% отстъпка от цялата сметка за всички притежатели на обновената лоялна програма Kaufland Card XTRA. За да се възползват от намалението, клиентите трябва да активират специалния купон в мобилното приложение до 24 май 2026 г.

С жеста за намаление на сметките, Kaufland дава възможност на лоялните си клиенти да отбележат победата по най-практичния начин - чрез реални спестявания при пазаруване.

Специалното предложение е част от обновената лоялна програма Kaufland Card XTRA, която вече е с обновени функционалности и предоставя на клиентите още повече реални възможности за спестяване и допълнителни ползи при всяко пазаруване. Всяка седмица клиентите разполагат с над 30 оферти и купони с персонализирани атрактивни отстъпки, които могат да активират директно през мобилното приложение. 

Едно от най-предпочитаните предимства остава възможността за използване на събраните точки за продукти на символичната цена от 0,01 €. От началото на годината събирането на точки е още по-лесно, като 1 точка се начислява за всяко похарчено 1 евро. Това позволява по-бърз достъп до специални предложения.

