Гените или начинът на живот: Какво определя колко дълго живеем

Начинът на живот или гените определят колко дълго ще живеем и как се оформя личността - това коментира в неделното издание на "България сутрин" генетикът д-р Любомир Балабански.

Геномът и човешкият организъм

Експертът каза, че не трябва да забравяме, че човешкият организъм се подчинява на един код - нашият геном. “Геномът съдържа съвкупността от нашето ДНК, което от своя страна съдържа инструкциите за изграждането и поддръжката на организма”.

Д-р Балабански подчерта, че човек не може да избяга от гените си, но и начинът на живот е много определящ за това до колко години ще живеем.

Наследственост и влияние на родителите

"Всеки от нас взима 50% от гените на баща си и 50% от гените на майка си", отбеляза д-р Балабански, като уточни, че те определят метаболизма ни, физиологията, темперамента и външния ни вид. По думите му продължителността на живота при жените е по-дълга от тази на мъжете с няколко години. Генетикът поясни, че причините за това са много, но най-вече са физиологични.

Смята се и че поведенчески мъжкият вид, заради хормони като тестостерон и други физиологични особености, е по-склонен към по-рискови поведения - необмислени решения и вредни навици.

Хранене и биологично остаряване

На въпрос има ли връзка между храненето и биологичното остаряване д-р Балабански отговори, че има връзка, която е научно доказана. "Един от начините за удължаване на живота при експериментални организми е чрез калорийна рестрикция", посочи генетикът пред Bulgaria ON AIR.

По думите му ограничаването на калориите, без да говорим за недохранване, дава благоприятна среда на клетката, за да не е постоянен консуматор на енергия, а да има време да се съсредоточи върху други важни клетъчни процеси.

