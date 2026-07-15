Първан Симеонов: "Възраждане" ще напомнят на Радев, че не е достатъчно радикален

Бюджетът е главният закон и е съвсем нормално опозицията да е против. Бюджетът е констатация, той фиксира реалности към предишен момент. Това е бюджет, който ще работи не повече от 5 месеца и бюджет, който едва ли може да се ангажира с политика, линия. В този ред на мисли логични са изказванията и на управляващите, и опозицията. Това заяви политологът и социолог Първан Симеонов в ефира на NovaNews.

"Прогресивна България" с този бюджет ни казаха "дайте ни още половин година, за да попресмятаме и ще видите догодина реалния бюджет", каза още той.

По думите му, дали ще има протести зависи от опозицията. "Би било заблуда да казваме, че протестите през ноември и декември са били свързани с бюджета. Те бяха по повод бюджета, но бяха срещу Борисов и Пеевски. Бюджетът беше само искра", допълни политологът.

На въпрос защо ДПС подкрепя предложенията на мнозинството в парламента, той отговори: "ДПС търси себе си, ГЕРБ също".

"Има една малка опозиция - "Възраждане", която ще напомня на Радев, че не е достатъчно радикален. Има една сериозна опозиция, която живее и диша по-спокойно, защото се разделиха, те ще критикуват властта, че не е достатъчно западна и демократична. Въпросът е ДПС и ГЕРБ ще намерят ли своето място. "Прогресивна България" влезе в тяхната нисша. Те са партии, ориентирани към властта, към общинското управление. Новото политическо разделение в България е ПБ срещу ПП-ДБ. На "Възраждане" ще им е трудно да намерят място, но ще намерят, защото са шумни и радикални. Но не е ясно как ДПС и ГЕРБ ще намерят място", коментира още Първан Симеонов.

Според него кадри на ГЕРБ и ДПС на местно ниво ще се ориентират към ПБ. И добави, че в ДПС тече разпад. "На практика почти няма ДПС", каза той.

Политологът посочи още, че ако ПП-ДБ имат общ кандидат за президент и излязат на балотаж - новата политическа картина ще бъде ясно очертана. От едната страна кандидатът на Радев, от друга - на демократичната общност.

Машините досега дадоха най-честните резултати, категоричен бе Първан Симеонов. "На хартия така гласуваме, че после сами не си вярваме на резултатите", добави той.

Относно предложението да няма няма екзитпол в деня на вота не само в медиите, но и в социалните мрежи, Симеонов коментира: "Темата е много интересна. Като експерт аз съм "за" тази забрана. Може би наистина е добра идея тази забрана да остане и дори да стане по-стриктна".