Орнела Мути и дъщеря ѝ правят постъпки за руско гражданство

Италианската актриса Орнела Мути и дъщеря й Найке Ривели са предприели постъпки за получаване на руско гражданство, предаде АНСА.

"Подали сме молба за получаване на руско гражданство, за да се почувстваме наистина у дома си“, заяви Ривели и пред руската агенция „РИА Новости“.

Тя допълва, че двете с майка й имат руски корени, от които не могат да се отрекат, както не могат да се отрекат от семейството и от приятелите си.

"Много италианци обичат Русия, хората, които живеят там и руската култура“, допълва дъщерята на Орнела Мути.

„Италианците, които имат познания по история, не забравят историческите събития. Дори по време на пандемията от коронавирус руснаците винаги са ни подкрепяли“, казва още тя.

(БТА)