Копривщица събра любителите на българското кино

Копривщица е домакин на Международния фестивал "Срещу течението", който до 26 юли представя селекция от български игрални, документални и късометражни филми.

Пред Bulgaria ON AIR селекционерът на филмовата програма Петя Славова разказа, че фестивалът е започнал на 19 юли с прожекцията на "Диви ягоди" ("Wild Strawberries") на Татяна Пандурска.

"Много топъл човешки филм за завръщането към корените. Той беше много добре посрещнат от зрителите. Те имаха възможността да се срещнат с режисьора, да си поговорят с нея, да споделят впечатленията си", каза Славова в предаването "България сутрин".

На следващия ден програмата е продължила с "За няколко бучки сирене", новия филм на Никола Бошнаков, който предстои да излезе по кината.

Българското кино е във фокуса

Според Петя Славова Никола Бошнаков е сред режисьорите, които успяват да уловят абсурдите на ежедневието.

"В голям синхрон е с главната си героиня - Мина Варджиева. Тя е фермер и има ината да се справя с тези абсурди. Точно преди прожекцията тя представи свои сирена, които дари на зрителите", разказа тя.

По думите ѝ подобни събития не трябва да се ограничават само до столицата.

"Хубаво е фестивалите да пътуват, защото киното и изкуството ги има в София, но е добре да се случва и в другите райони на страната. Интересът е много голям", отбеляза Славова.

Тя допълни, че сред посетителите има хора, пристигнали специално за фестивала от Пловдив и Пирдоп.

Прожекции на открито и в читалището

Фестивалът предлага прожекции както на открито, така и в читалището на Копривщица. В програмата са включени игрални, документални и късометражни филми, като акцентът е поставен върху българското кино.

"Фокусът е върху българското кино, защото градът предразполага това да се случи", каза още Петя Славова.

Закриването на фестивала е на 26 юли. Организаторите обаче планират киносъбитията под марката "Срещу течението" да продължат и през декември в София.