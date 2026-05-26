Иран настоява за споразумение, Ормузкият проток е важен за страната

Иран и САЩ дават противоречиви сигнали за възможността за ново споразумение, като засега няма ясни признаци за близък пробив в преговорите. Анализатори посочват, че контактите между двете страни остават ограничени и напрегнати, а различията по ключови въпроси продължават да са сериозни.

"Официално твърдят, че са близо и преговорите продължават, но ирански лодки, които са поставяли мини в Ормузкия проток, са били атакувани от САЩ днес. Този конфликт се превърна в дълъг проблем, който трудно ще бъде разрешен. Дори да има споразумение, мирът е далеч", заяви журналистът Нина Спасова в "България сутрин".

Иран вече настоява за споразумение, защото Ормузкият проток е важен за страната, на мнение е бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев.

"След като Тръмп влезе отново в Белия дом, споразуменията не са това, което бяха - става въпрос за сделки. Има разлика между споразумение и сделка, защото при сделката и двете страни трябва да имат изгода. Въпросът е доколко Иран може да издържи на икономическата хватка. Вече търси алтернативи и изнася петрол към Китай по железопътна връзка", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите на Спасова Ормузкият проток е най-малкият проблем - сериозният такъв е с ядрената енергия на Иран.

"Стана ясно, че така обявените унищожени запаси с обогатен уран, всъщност не са унищожени. Въпросът е как да се гарантира на света, че Иран няма да има ядрени запаси. Иран държи да му бъдат размразени замразените активи, които според данни са над 100 млрд. долара. Каквото и споразумение да се постигне, ситуацията ще е по-лоша от преди ударите, което показва колко безполезна е войната", обясни гостът.

Според нея Тръмп ще побърза да има споразумение, защото в САЩ предстоят частични избори, които са изключително важни за него, а хората са недоволни и губи популярност.

"Натискът върху Тръмп е много силен и продължава да се увеличава. Много сериозно критикуват политиката му. Дори имаше изслушване на Пийт Хегсет и най-сериозните критики идваха от републиканците. В момента натискът и от демократите, и от републиканците е много голям. Икономическата ситуация в Иран е изключително тежка. Вероятно е да видим мащабни протести. Китай печели от всички страни и има максималната изгода да играе подмолно срещу САЩ", посочи Керемедчиев.