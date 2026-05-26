ДБ: Механичното намаляване с 10% на средствата за култура е счетоводна мярка "на калпак"

"Демократична България“ категорично възразява срещу механичното намаляване с 10% на средствата за култура. Това не е реформа. Това е счетоводна мярка "на калпак", която наказва един от най-недофинансираните сектори в държавата.

Ден след 24 май библиотеки, театри, читалища и други културни институти са получили указания да свият бюджетите си до 90% от миналогодишното ниво. Това се случва в сектор, в който заплатите и сега са близо до минималната работна заплата, кадрите намаляват, сградите се рушат, а достъпът до култура остава неравен за огромна част от българските граждани.

Хората от културния сектор вече ясно казват какво означава това на практика: музеите, библиотеките, читалищата и музикалните формации продължават да се крепят на ентусиазма на работещите там, а културните пробиви на България зад граница се дължат на отдадеността на самите артисти, не на последователна държавна политика.

Още по-неприемливо е това да се прави на фона на специалното третиране на силовия сектор, който формира 49% от всички разходи за персонал в държавния бюджет, а през 2025 г. разходите за персонал са нараснали с 50% в МВР, 75% в ДАТО и 66% в ДАНС.

Това е политически и морално сбъркан подход: културата се реже механично, а системите с най-голям ръст на разходите и най-големи щатове се поставят под чадър.

"Демократична България" подкрепя разумната бюджетна дисциплина. Но тя трябва да се прави с анализ, прозрачност и ясни критерии, а не чрез сляпо орязване на най-слабите системи с 10%.

Всяка оптимизация трябва да започне от секторите с най-голям ръст на разходите, най-големи незаети щатове и най-ниска прозрачност, а не от библиотеки, музеи, театри и читалища.

Министерството на културата трябва да представи публичен анализ: кои институции са недофинансирани, къде има реални дефицити, какви са минималните средства за заплати, поддръжка, фондохранилища, сцени, библиотеки и регионален достъп до култура. България трябва да постигне дългосрочно и устойчиво финансиране на културата.

Културата не е разход, който може да се зачеркне с един ред в таблица. Тя е образование, памет, идентичност, регионално развитие, туризъм, международен образ и гражданска среда. Културата е инвестиция в знание, общество, икономика и бъдеще.

Да режеш културата ден след 24 май, докато пазиш привилегии в силовия сектор, не е управление. Това е отказ от приоритети. Когато идваш на власт, трябва да знаеш от коя реформа да започнеш и по какъв начин.

"Демократична България" призовава правителството: не правете това по този начин. Оттеглете механичното 10% орязване за култура, покажете данните, започнете реален разговор със сектора и внесете бюджет, който не противопоставя сигурността на културата, а поставя ред, прозрачност и справедливост във всички системи.