Пускат допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden тази вечер

Столичната община организира допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden тази вечер с цел по-бързо и удобно придвижване на гражданите и гостите на София след края на събитието. Въвежда се и временна организация на движението в района на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от пресцентъра на общината.

Във връзка с очаквания засилен пътникопоток по разпореждане на Центъра за градска мобилност и в координация със „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Метрополитен“ и органите на реда ще бъде въведена специална организация на движението на градския транспорт в часовете след концерта.

От 22:00 ч. на 26 май до 00:30 ч. на 27 май ще бъдат намалени интервалите на движение по ключови линии на наземния градски транспорт. Допълнително ще се движат трамвайни линии №10, №12, №13, №15 и №18, както и автобусни линии №М3, №72, №76, №204, №213, №280 и №604.

„Столичен автотранспорт“ ще осигури и седем резервни съчленени автобуса, които ще бъдат включвани поетапно след приключване на концерта при необходимост и при струпване на пътници. Те ще обслужват линии №М3, №94, №204 и №280. Нощните линии N1 и N2 също ще се обслужват със съчленени автобуси.

„Метрополитен“ ще осигури и метровлакове в т.нар. „топъл резерв“, които ще бъдат пускани извънредно непосредствено след края на концерта при необходимост и при струпване на пътници в метростанциите, допълниха от Столичната община.

При необходимост и по преценка на „Пътна полиция“ към СДВР се забранява движението на пътни превозни средства по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в отсечката между бул. „Драган Цанков“ и бул. „Цариградско шосе“ в посока „Орлов мост“ от 13:00 ч. на 26.05.2026 г. до 24:00 ч. на 26.05.2026 г. Забранява се двустранното движение на пътни превозни средства на моста пред Националния стадион „Васил Левски“ и по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от 15:00 ч. на 26.05.2026 г. до 01:00 ч. на 27.05.2026 г.

Забраняват се престоят и паркирането на пътни превозни средства извън местата в режим на платено паркиране, както следва: до 20:00 ч. на 29.05.2026 г. на уширението на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ срещу входа на паркинг „Пазари Запад“; до 24:00 ч. на 26.05.2026 г. на паркингите на моста пред Националния стадион „Васил Левски“ и на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.