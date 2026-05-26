Юлиан Попов: В България се управляват лошо реките, застрояват се

Начинът, по който се управляват реките, е сгрешен. В България непрекъснато се застрояват реки, липсва системен подход – чакаме нещо да се случи и тогава започваме да реагираме.

Това заяви пред бТВ бившият служебен министър на околната среда и водите Юлиан Попов.

„Ако климатичните промени продължат да се развиват по начина, по който се очаква, внезапните силни валежи ще стават все по-чести и по-интензивни“, каза Попов.

Например, ако случая в „Елените“ се беше случил в пика на сезона нямаше да загинат четирима души, а щяха да загинат 100. Ако наводнението в Царево се беше случило в пика на сезона, жертвите можеше да бъдат десетки, заяви Попов. По думите му, трагедията може да бъде невероятна при съчетание от лошо управление на реки и неадекватна инфраструктура.

Според него държавата трябва да се намесва само в най-критичните ситуации, а не да поема щетите при всяко бедствие. „Не е нормално да се очаква при всеки проливен дъжд или наводнено мазе държавата да плаща за всичко“, допълни Попов.

Той акцентира и върху липсата на координация между институциите, отговарящи за управлението на водите. Проблемът с реките е резултат от години неправилни инженерни решения и безконтролно строителство. „Реката трябва да се диагностицира от началото до края. Не е достатъчно просто да се почисти. В София реките са вкарани в бетонни корита, върху тях се строят мостове и инфраструктура, които ограничават проводимостта им“, каза той.

Бившият министър е сигурен, че ще видим суша с оглед наближаващото лято.

Режимът на водата ще остане, докато не се оправи инфраструктурата в градовете, каза още той и припомни, че има места, където се губят до 50 – 60 процента от водата.

„Ние не използваме рационално дъждовната вода. Тя не се използва за нищо – нито за напояване, нито за миене“, каза още Юлиан Попов.

По думите му Плевен ще бъде на режим и за в бъдеще.

Проблемът е лошото управление на водите. България се нуждае от цялостна реформа в управлението на водите, съчетана с модерни и природосъобразни решения, заяви бившият екоминистър.