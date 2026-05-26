Некадърност: Кран изпусна купола на над 160-годишна църква в с. Голема Раковица ВИДЕО

Изключителна некомпетентност в село Голема Раковица, Софийска област. На кадри, разпространени онлайн, се вижда как автокран изпуска купола на църквата "Св. Николай Мирликийски"

"Тези хора бяха абсолютни некадърници и още при първия опит да се вдигне, се видя и накъде ще падне", споделя жителка на селото.

Храмът е построен през 1857 година.

Според някои от коментарите под видеото, инцидентът е бил умишлен, за да се замени купола с нов.

Друг потребител пък обяснява, че товарът не е бил завързан правилно.

"Като човек, работил като кранист мога да кажа, че в случая товарът е окачен по доста уязвим начин, под центъра на тежестта, при което най - малкото накланяне може да го преобърне. Накланянето на товара при отлепяне е едно от основните неща, за които трябва да следи кранистът, особено при подобен начин на окачване. В случая товарът е трябвало да бъде пуснат още преди началото на видеото, в моментът в който е станало видно, че се вдига под ъгъл, но явно толкова акъл има "колегата", пише той.