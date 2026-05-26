Захарова: Парите, дадени на Киев, никога няма да бъдат върнати

Само МВФ е отпуснал 23,7 милиарда долара финансиране на Украйна от 2022 г. насам

26.05.2026 | 14:18 ч. 51
Снимка: БГНЕС/ EPA

Средствата, отпуснати на Киев от международни институции, никога няма да бъдат върнати или възстановени. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, говорейки на Международния форум за сигурност, предава ТАСС.

Захарова припомни, че само Международният валутен фонд (МВФ) е отпуснал и обещал 23,7 милиарда долара финансиране за Украйна от 2022 г. насам.

"МВФ и Световната банка, противно на собствените си разпоредби, продължават да наливат пари в режима в Киев, по-специално, въпреки факта, че всички разбират, че този режим е неплатежоспособен", отбеляза тя на конференцията "Противодействието на неоколониализма като приоритет за осигуряване на сигурността на мнозинството страни. Не говоря за терористичните му подтекстове или за престъпността му, но дори от гледна точка на икономическите показатели, които винаги са били във фокуса на тези финансови институции, тези пари отиват в канала, в празнотата и никога няма да се върнат. Да не говорим, че никога няма да се изплатят", добави Захарова.

Тагове:

МВФ Захарова Русия Украйна
