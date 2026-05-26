Легендарният сръбски автомобил "Юго" се завръща на пазара с хибриден модел

Легендарната югославска автомобилна марка "Юго" (Yugo) се завръща на пазара почти две десетилетия след прекратяването на производството, като новият модел може да се превърне в един от най-достъпните нови автомобили в Европа, съобщават редица европейски медии, чиято информация обобщава регионалната телевизия Ен1.

Новият собственик на марката – сръбският предприемач и университетски преподавател Александър Биелич, представи допълнителни подробности за проекта по време на конференцията "SEE Automotive" в Белград, след като миналата година в Мюнхен беше показан първият дизайн на новия модел.

Според публикации в германски, австрийски и сръбски медии новият "Юго" ще бъде позициониран като достъпен хибриден автомобил с ориентировъчна цена около 12 000 евро.

Германският вестник "Велт" отбелязва, че това може да го направи един от най-евтините нови автомобили на европейския пазар.

Автомобилът ще използва хибридна технология с удължаване на пробега, при която двигателят с вътрешно горене ще функционира основно като генератор за производство на електроенергия. По този начин моделът няма да зависи изцяло от зарядна инфраструктура и няма да изисква външно зареждане чрез кабел.

Според предварителните данни разходът на гориво при оптимални условия може да достигне едва 2,2 литра на 100 километра.

Дизайнът на новия модел е дело на сърбина Дарко Марчета от Зренянин и остава близък до концепцията, представена по-рано в Германия, отбелязва Ен1.

Очаква се първият прототип да бъде представен публично по време на специализираното изложение ЕКСПО 2027 в Белград. Засега не е известно къде ще се произвежда автомобилът. Бившият завод на "Застава" в Крагуевац, който произвеждаше колите, вече е собственост на автомобилната група "Селантис" (Stellantis).

