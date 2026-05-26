Недостигът на медсестри ще закрие над 2200 места в детските ясли в София?

Над 2200 места в детските ясли в София са застрашени от закриване заради комбинация от структурни проблеми и остър недостиг на медицински сестри.

"За недостига е много важно да направим уточнение, че говорим за недостиг на места в яслени групи. Преди няколко дни беше първото класиране за тази година и може би за първи път в София имаше само четири района, в които не остана нито едно свободно място за първа градинска група. Над 600 са свободните места след първо класиране за първа градинска група, не така обаче стоят нещата с яслените групи. И тук не говорим само за сграден фонд, защото обикновено това е основният проблем. Тук говорим за липсата на кадри", каза представителят на Сдружението на директорите в системата на средното образование в България Величка Попова в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ това е проблем, който съществува от години.

"Стигаме до положение, в което спокойно може да кажем, че вече е криза. Проблемът идва основно от наредбата и изискванията, които съществуват в нея. Става въпрос за Наредба 26. Според нея се изисква поне една медицинска сестра, това е важно, тъй като допреди няколко години изискването беше 2 медицински сестри. Взеха се тези кризисни мерки това да се промени, тъй като това беше невъзможно. Към момента обаче е трудно да се намери и една медицинска сестра", допълни Попова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя припомни, че СО вече е направила анализ, в който се казва за необходимостта от медицински сестри.

"Медицински сестри липсват и в училищата. За яслените групи недостигът е над 200.

Над 50% от работещите в момента медицински сестри в яслените групи са в пенсионна възраст. Ако тези жени освободят местата си или бъдат освободени, тогава стигаме до една много сериозна ситуация. Ние искаме наредбата да се промени и да имаме възможност да назначаваме по двама педагози в група, тъй като тогава вече ще се намали този недостиг", подчерта гостът.

"Най-страшното е, че това, което се случва в момента, ние го превръщаме във война. Кога има война - когато две или повече страни имат различен интерес. Тук интересът ни е общ и това са децата. В момент, в който ние сме изправени в една такава ситуация, трябва да потърсим бързи решения. Родителите са много притеснени, първо - местата са много малко, а второ - тези, които съществуват, предстои да бъдат закрити. За съжаление, каквото и предложение да се направи от наша страна, то бива отхвърлено. Не смятаме за необходимо, че здравите деца в яслените групи трябва да се отглеждат от медицински специалисти", поясни Величка Попова.

А според нея функциите на медицинските сестри в здравните кабинети са силно ограничени.

"Лекарствата, които те могат да съхраняват и да дават на децата, са силно ограничени с наредбата. Така че при по-сериозни случаи ние търсим външна помощ. Ние не искаме да изгоним медицинските сестри, искаме те да бъдат там, където има нужда от тях. Получаваме обвинения, че искаме да съсипем система, която е градена десетилетия. На този етап нямаме проблем с педагогическите кадри, заплащането на учител е с около 100 евро спрямо медицинските сестри", добави тя.