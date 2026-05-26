Творци наемат външни консултанти за проекти в сектор "Култура"

Национален фонд "Култура" е само един от инструментите, чрез които Министерството на културата подпомага и развива политиките си по разпределяне на публичен ресурс, с което се подпомага реализирането на различни проекти. Това каза пианистът Виктор Костов в "България сутрин".

По думите му в сектор "Култура" огромен фактор е липсата на административен капацитет.

"Ние не сме длъжни да познаваме техническите параметри, процедури и условия, затова до голяма степен много хора от бранша, които участват в такива проекти, се допитват до външни консултанти", подчерта Костов.

Според него програмите са написани интелигентно, има интересни идеи, но самото усвояване, а и последващото отчитане на проектите затруднява огромна част от хората, които се възползват от това финансиране.

Пред Bulgaria ON AIR пианистът уточни, че критериите са технически и не са толкова сложни.

"Има едно основно нещо и то е художественият потенциал на даден проект. Това, което последните години се забелязва с редица проекти, които печелят финансиране и се нареждат с по-висока оценка за сметка на други - е, че те нямат чак толкова висока художествена стойност, но пък са написани технически изрядни", обясни Костов.

Към днешна дата по настоящите програми и по начина, по който се разходва ресурсът - има т.нар. обществено обсъждане, което е крайно недостатъчно, смята гостът.

"Трябва по-сериозна кампания, насочена към информираност. Като представител на независимия сектор, бих казал, че е демотивиращо, защото ми отнема много усилия да подготвя един проект", отбеляза Костов.