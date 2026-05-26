Делото срещу Тимошенко за подкуп на депутати е внесено в съда

Според следствието тя е създала на "система за възнаграждения" срещу лоялно гласуване по законопроекти

26.05.2026 | 16:15 ч.
Снимка: Фейсбук

Делото срещу лидера на парламентарната фракция "Батькивщина" Юлия Тимошенко е предадено в съда. Тя е обвинена в опит за подкуп на депутати.

Това съобщи пресслужбата на Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) в своя Telegram канал.

Според версията на следствието, след серия от корупционни скандали в парламента в края на 2025 г., Тимошенко е започнала преговори с отделни народни депутати за създаване на "система за възнаграждения" срещу лоялно гласуване по законопроекти.

Следствието твърди, че е ставало дума за постоянен механизъм на сътрудничество с авансови плащания. Депутатите е трябвало да гласуват или да игнорират законопроекти по указания на организаторите на схемата.

"Според данните на следствието, въпреки разкритите от НАБУ и САП през декември 2025 г. факти за получаване на неправомерна облага от народни депутати на Украйна за вземане на решения по законопроекти в парламента, обвиняемата е инициирала преговори с някои народни депутати за въвеждане на системен механизъм за предоставяне на неправомерна облага в замяна на лоялно поведение по време на гласуванията", се казва в съобщението.

Членът, по който е обвинена Тимошенко, предвижда наказание лишаване от свобода от пет до десет години, с или без конфискация на имущество.

Припомняме, че разследването беше приключено още в началото на април.

Самата Тимошенко отрича обвиненията.

