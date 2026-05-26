Бургери, газирано, венозна недостатъчност, а Тръмп е в... отлично здраве

Когато лекарите на президента Доналд Тръмп публикуват обобщение на физическия преглед, който трябва да премине във вторник, документът почти сигурно ще заключи, че той остава в отлично здраве, ако предишните му оценки дават някакви индикации.

Но това вероятно няма да помогне много за успокояване на въпросите относно здравето на Тръмп. Дори самият президент е започнал мълчаливо да признава собствената си смъртност - макар и често в контекста на сигурността - докато периодично размишлява върху ограниченото си време, което му остава на Земята, и се чуди на глас дали ще стигне до рая.

"Не знам колко дълго ще бъда тук“, размишлява той по време на събитие в Източната зала по-рано тази година. "Много хора се стремят към мен", припомня CNN.

Поредни рутинни прегледи

Посещението на Тръмп в Националния военномедицински център "Уолтър Рийд“ ще бъде третият път, когато той посещава съоръжението за медицински преглед, откакто стана най-възрастният президент, встъпил в длъжност миналата година. Белият дом заяви, че прегледът ще включва "рутинни годишни стоматологични и медицински прегледи“, въпреки че той вече е посещавал зъболекар във Флорида два пъти тази година.

Екипът му с нетърпение го описва като лидер с безгранична енергия и несравнима проницателност, пренебрегвайки видимите му признаци на възраст и моментите, в които сякаш задремва по време на срещи. Но дори розовите оценки, дадени от лекаря му след чести прегледи, не са допринесли много за смекчаване на въпросите относно здравето на Тръмп. Президентите не са законово задължени да разкриват каквото и да било за здравето си, така че всичко, което разкриват, е по собствен избор. Впоследствие се оказа, че няколко президенти преди Тръмп са крили медицински проблеми по време на заемането на поста.

Тръмп, чиято политическа марка е изградена върху образ на сила и енергия, е известен с това, че не обича да признава каквито и да било физически недостатъци. Той прави почти ежедневно сравнения с предшественика си, когото нарича "Сънливия Джо“. Неговите помощници бързо посочват, когато работи до късно - както направиха този уикенд, когато помощник по комуникациите обяви, че президентът е в Овалния кабинет в 21:30 ч.

И все пак, въпреки че Тръмп е по-силно и по-видимо присъствие, отколкото Джо Байдън беше по време на президентството си, той все още пътува по-рядко, отколкото през първия си мандат, и многократно е затварял очи за дълги периоди по време на събития пред камерата.

Опити за покушение

Повторните опити за покушение срещу Тръмп от потенциални убийци и напредващата му възраст изглежда са напомняния, че всичко може да се промени за миг. Дори когато той и неговите помощници омаловажават всяко физическо влошаване, като синини по ръцете и подуване на краката, президентът си позволи кратки проблясъци в мислите си за земния живот.

Случаен коментар, докато приветстваше крал Чарлз III в Белия дом миналия месец, предложи разкриващ поглед. Споменавайки 63-годишния брак на собствените си родители, той се обърна към собствената си съпруга, за която се ожени преди 21 години.

"Това е рекорд, който няма да можем да постигнем, скъпа. Съжалявам, просто няма да се получи“, обърна се 79-годишният президент към съпругата си.

Публично, президентът е запазил забележително хладнокръвие по отношение на многократните заплахи за живота си. Когато се появи облечен в смокинг в залата за брифинги на Белия дом миналия месец след изпълнена с паника вечеря за пресата, поведението му беше забележително спокойно.

"Това е опасен живот“, сви рамене той, размишлявайки дали би променил някой от навиците си около час, след като въоръжен мъж се опита да влезе в балната зала, където се готвеше да вечеря със пържола и омар.

И все пак хора, които са говорили с Тръмп, казват, че личната му безопасност никога не е далеч от мисълта, дори когато се опитва да избегне това да се превърне в изтощителна фиксация. Иран, страната, с която е във война, преди това е планирала да го убие. А двама негови близки – японският премиер Шиндзо Абе и консервативният активист Чарли Кърк – бяха убити от самотни въоръжени мъже по време на събития на открито през последните години. В събота Тайните служби застреляха мъж, който според агенцията е стрелял по служители на контролно-пропускателен пункт близо до Белия дом, докато Тръмп е бил вътре – напомняне за опасността за сигурността, пред която е изправен президентът.

Въпросите относно физическата и психическата годност на Тръмп съществуват още отпреди встъпването му в длъжност. Писмо от тогавашния му личен лекар през 2015 г., по време на първия му мандат, гласи: "Ако бъде избран, г-н Тръмп, мога недвусмислено да заявя, ще бъде най-здравият човек, избиран някога за президент.“ Лекарят, който го е написал, Харолд Борнщайн, по-късно каза пред CNN, че Тръмп сам е продиктувал изявлението.

Хронична венозна недостатъчност

Медицински епизоди са осеяни с първия мандат на Тръмп, включително внезапно и необяснимо посещение в медицинския център "Уолтър Рийд", за което по-късно помощник изглежда разкрива, че е за колоноскопия, и пристъп на COVID, чиято тежест служителите на Белия дом по това време не са разкрили.

След завръщането му в Белия дом, видими неразположения са накарали Белия дом да разкрие нови подробности за физическото състояние на президента.

Белият дом заяви, че подуването на глезените му, което беше разкрито миналото лято, е резултат от хронична венозна недостатъчност, често срещан проблем, свързан с възрастта. Тръмп се е опитал да носи компресионни чорапи, но ги е намерил за неудобни.

Синините по ръцете на Тръмп, които той се опитва да скрие с дебел грим, се появяват, защото той приема голяма доза аспирин – по-висока от препоръчителната от лекарите му – и се ръкува многократно, беше официалната позиция на Белият дом.

А, според официални лица, тежките клепачи по време на срещи са просто дълги мигания.

След като Тръмп посети "Уолтър Рийд" през октомври, той разкри пред репортери, че е преминал през ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), но отказа да каже защо или дори коя част от тялото му е била изследвана. Едва няколко месеца по-късно официални лица потвърдиха, че процедурата всъщност е компютърна томография и е била предназначена "окончателно да изключи всякакви сърдечно-съдови проблеми“, според лекаря на Белия дом, д-р Шон Барбабела.

В доклада си за медицинския преглед на Тръмп преди година Барбабела похвали "активния начин на живот“ на президента и "честите му победи в голф турнири“. Оттогава обаче Тръмп призна, че рядко тренира, като се пошегува по време на събитие, посветено на новия президентски фитнес тест, че отделя "максимум около една минута на ден“ за упражнения.

Фастфууд, диетична кола и бонбони

Дори най-трезво мислещите фигури в неговата администрация приемат, че диетата му е ужасна.

"Не знам как е жив, но е“, каза министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши в подкаст тази година, цитирайки консумацията на McDonald's, бонбони и диетична кола от Тръмп.

Може би никоя здравна тема не е по-напрегната от когнитивните способности на Тръмп. По време на втория му мандат публичните му събития често се отклоняват рязко от тема на тема - нито една не е свързана с посочената причина за присъствието му там. Той нарича криволичещия си начин на говорене "преплитане“, но критиците му поставят под въпрос дали е психически здрав.

Трите когнитивни теста, които Тръмп казва, че е направил под лекарско наблюдение, са се превърнали в повтарящи се характеристики на политическите му събития, въпреки че този месец той заяви, че може да се откаже от тях в бъдеще.

"Мисля, че приключих с тези дни. Писна ми да се явявам на този тест“, каза Тръмп по време на реч на събитие в Белия дом, посветено на собствениците на малък бизнес.